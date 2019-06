Nhóm công tác nghề cá ASEAN nhóm họp tại Việt Nam

Từ 27-29/6 tại Đà Nẵng, diễn ra Cuộc họp Nhóm công tác nghề cá ASEAN (ASWGFi). Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức chuỗi sự kiện năm 2019 dưới sự chủ trì của Ban thư ký ASEAN và Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phiên khai mạc ASWGFi sáng 27/6.

Phát biểu tại phiên khai mạc ASWGFi sáng nay (27/6), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá cao nỗ lực của các thành viên trong việc đưa nghề cá khu vực hòa nhập với nghề cá có trách nhiệm trên thế giới, góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành thủy sản bền vững, đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực, cộng đồng kinh tế ASEAN.

"Giống như nhiều quốc gia khác, ngành thủy sản Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, trong việc cung cấp lương thực thực phẩm và tạo việc làm thu nhập cho hơn 4.000.000 lao động. Trong những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể. tổng sản lượng thủy sản năm 2018 Đạt 7,74 triệu tấn tăng 7,7 % so với năm 2017. Sản lượng nuôi trồng và khai thác đều tăng. Trong tiến trình phát triển này việt Nam đã tích cực áp dụng các thực tiễn tốt trong quản lý thì thuỷ sản. Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2020 đã định hướng phát triển thủy sản theo hướng công nghiệp hiện đại nâng cao chất lượng có trách nhiệm vừa đảm bảo an ninh lương thực an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc tế và góp phần thúc đẩy kinh tế trong nước và khu vực"- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Khu vực Nghề cá được đánh giá có vị trí quan trọng đối với sinh kế của hàng triệu người dân các quốc gia Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Đông Nam Á có điều kiện thuận lợi để phát triển cả hai lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản với tiềm năng mang lại giá trị lớn cả về phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội.

Tuy nhiên, phần lớn nghề cá của các quốc gia thành viên ASEAN vẫn còn đang trong quá trình phát triển từ thủ công, quy mô nhỏ sang nghề cá hiện đại, quy mô công nghiệp và bền vững. Trong thời gian qua, các quốc gia ASEAN đã có nhiều sáng kiến để cùng chung tay xây dựng cơ chế hợp tác phát triển nghề cá khu vực hiện đại, bền vững, có trách nhiệm và hiệu quả. Thực hiện những sáng kiến hợp tác phát triển đó, chuỗi sự kiện Cuộc họp Liên minh Tôm ASEAN (ASA Meeting), Diễn đàn tham vấn Thủy sản ASEAN (AFCF) và Cuộc họp của Nhóm công tác Thủy sản ASEAN (ASWGFi) được tổ chức thường niên nhằm thảo luận các vấn đề hợp tác và phát triển nghề cá khu vực Đông Nam Á.

Nối tiếp các vấn đề được thảo luận từ những hội nghị trước, trong chuỗi sự kiện năm nay, đại diện các nước thành viên ASEAN sẽ tiếp tục trao đổi các vấn đề về chống hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) nhằm thực hiện Kế hoạch hành động khu vực về chống khai thác IUU và hợp tác chặt chẽ giữa các nước ASEAN; quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững; truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ khai thác và nuôi trồng thủy sản; ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu tới khai thác và nuôi trồng thủy sản trong khu vực; xây dựng các chính sách phát triển thủy sản bền vững trong khu vực; đảm bảo an ninh lương thực và hài hòa các biện pháp kiểm dịch động thực vật trong khu vực; nâng cao năng lực quản lý nghề cá, đặc biệt là thực thi Hiệp định Biện pháp các quốc gia có cảng.../.