Những cây quất độc, lạ xuống phố chờ mua về chơi Tết Mậu Tuất

Thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 xuất hiện nhiều loại quất cảnh được tạo hình độc đáo, giá khá "chát" chờ nhà giàu rước về chơi Tết Một cặp kiểng ngựa được tạo hình từ cây quất (hay còn được gọi là tắc) được rao bán với giá 3-4 triệu đồng (Ảnh: Zing) Cầu kỳ hơn, kiểng hình rồng "ngốn" vài tháng chăm sóc, tạo hình của nhà vườn được rao giá từ 3-7 triệu đồng (Ảnh: KT) Đôi quất hình lục bình này do một nhà vườn ở Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội đang bày bán trên phố Lạc Long Quân với giá 35 triệu đồng/cặp (Ảnh: Infonet) Mỗi lọ lục bình đều cao trên 2m (Ảnh: Infonet) Nhiều quả quất đen xan đều nhau, có màu vàng rộm đẹp mắt, biểu tượng cho sự no đủ, tài lộc... (Ảnh: Infonet) Theo chủ vườn, khách muốn mua cặp lục bình này phải đặt trước mới có vì nhà vườn phải thuê nghệ nhân về kết rất tỉ mỉ, kỳ công, sau 10 ngày mới xong (Ảnh: Infonet) Những cây kiểng hình con thú của năm mới bao giờ cũng có giá "chát" hơn vì biểu tượng cho tiền tài, may mắn của năm mới (Ảnh: KT) Giá cây quất cảnh hình khỉ này là 4 triệu đồng (Ảnh: Dân Việt) Cá chép hóa rồng, một hình kiểng độc đáo thu hút khá đông khách đặt mua để cúng ông Táo (Ảnh: KT) Để phục vụ thị hiếu chơi quất dịp tết Mậu Tuất của người dân, một chủ vườn cây cảnh ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạo ra những cây quất cảnh bonsai trồng trong chậu sành hình chú chó vô cùng ngộ nghĩnh (Ảnh: Infonet) Cây quất cảnh trồng trong chậu sứ hình chú chó đốm vô cùng độc đáo (Ảnh: Infonet) Trên lưng mỗi chú chó đều có 1 chiếc giỏ để trồng quất cảnh (Ảnh: Infonet) Được biết những chú chó trên có xuất xứ từ gốm Bát Tràng được đặt riêng để phục vụ tết Mậu Tuất năm nay (Ảnh: Dân Việt) Giá mỗi chậu cảnh này dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng (Ảnh: Tổ Quốc) Những chậu quất nhỏ chứa được ít đất nên việc chăm sóc khá khó khăn (Ảnh: Tổ Quốc)

Thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 xuất hiện nhiều loại quất cảnh được tạo hình độc đáo, giá khá "chát" chờ nhà giàu rước về chơi Tết Một cặp kiểng ngựa được tạo hình từ cây quất (hay còn được gọi là tắc) được rao bán với giá 3-4 triệu đồng (Ảnh: Zing) Cầu kỳ hơn, kiểng hình rồng "ngốn" vài tháng chăm sóc, tạo hình của nhà vườn được rao giá từ 3-7 triệu đồng (Ảnh: KT) Đôi quất hình lục bình này do một nhà vườn ở Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội đang bày bán trên phố Lạc Long Quân với giá 35 triệu đồng/cặp (Ảnh: Infonet) Mỗi lọ lục bình đều cao trên 2m (Ảnh: Infonet) Nhiều quả quất đen xan đều nhau, có màu vàng rộm đẹp mắt, biểu tượng cho sự no đủ, tài lộc... (Ảnh: Infonet) Theo chủ vườn, khách muốn mua cặp lục bình này phải đặt trước mới có vì nhà vườn phải thuê nghệ nhân về kết rất tỉ mỉ, kỳ công, sau 10 ngày mới xong (Ảnh: Infonet) Những cây kiểng hình con thú của năm mới bao giờ cũng có giá "chát" hơn vì biểu tượng cho tiền tài, may mắn của năm mới (Ảnh: KT) Giá cây quất cảnh hình khỉ này là 4 triệu đồng (Ảnh: Dân Việt) Cá chép hóa rồng, một hình kiểng độc đáo thu hút khá đông khách đặt mua để cúng ông Táo (Ảnh: KT) Để phục vụ thị hiếu chơi quất dịp tết Mậu Tuất của người dân, một chủ vườn cây cảnh ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạo ra những cây quất cảnh bonsai trồng trong chậu sành hình chú chó vô cùng ngộ nghĩnh (Ảnh: Infonet) Cây quất cảnh trồng trong chậu sứ hình chú chó đốm vô cùng độc đáo (Ảnh: Infonet) Trên lưng mỗi chú chó đều có 1 chiếc giỏ để trồng quất cảnh (Ảnh: Infonet) Được biết những chú chó trên có xuất xứ từ gốm Bát Tràng được đặt riêng để phục vụ tết Mậu Tuất năm nay (Ảnh: Dân Việt) Giá mỗi chậu cảnh này dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng (Ảnh: Tổ Quốc) Những chậu quất nhỏ chứa được ít đất nên việc chăm sóc khá khó khăn (Ảnh: Tổ Quốc)