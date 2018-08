Những cột mốc ấn tượng để trở thành công ty 1.000 tỷ USD của Apple

Cổ phiếu của Apple được chào bán ra công chúng vào ngày 12/12/1980 với giá 22 USD. Lúc này Apple mới được thành lập 4 năm nhưng sự kiện IPO của hãng đã rất được trông chờ. Cổ phiếu Apple bán hết chỉ sau vài phút mở bán. (Ảnh: KT) Năm 1985, Steve Jobs rời Apple sau bất đồng với Hội đồng quản trị của công ty. John Sculley, người từng được Jobs đưa về để làm CEO Apple, là một trong những tác nhân đẩy ông khỏi công ty. (Ảnh: Notcot) Sau khi rời Apple, Steve Jobs thành lập công ty phần mềm NeXt, đồng thời phát triển studio phim hoạt hình Pixar. (Ảnh: KT) Năm 1997: sau quá nhiều thất bại khi không thể cạnh tranh với những tên tuổi lớn thời bấy giờ, Apple đã mua lại NeXT với giá 429 triệu USD. Steve Jobs chính thức trở lại với tư cách là CEO của Apple. (Ảnh: KT) Tháng 5/2001, Apple công bố kế hoạch mở 15 cửa hàng bán lẻ trên toàn nước Mỹ. Những cửa hàng này nhanh chóng trở thành chuẩn mực để những hãng khác học hỏi. Đến nay, Apple đã mở hơn 500 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu. (Ảnh: KT) Tháng 10/2001, Steve Jobs giới thiệu chiếc iPod đầu tiên. iPod trở thành thiết bị quan trọng nhất của Apple trong nhiều năm và tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của Apple. Giá trị của Apple lúc này: 5 tỷ USD. (Ảnh: KT) Tháng 4/2003, Apple công bố kho nhạc iTunes để tiếp đà phát triển của iPod. Đây là nền tảng kinh doanh nội dung để sau này Apple tạo ra App Store cho iOS. (Ảnh: KT) Tháng 6/2007, chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, Apple chính thức bước chân vào thị trường smartphone. Và con đường trở thành công ty “nghìn tỷ USD” bắt đầu rộng mở. Giá trị của Apple lúc này đạt gần 200 tỷ USD. (Ảnh: KT) Tháng 6/2008, Apple công bố nền tảng cửa hàng ứng dụng trực tuyến App Store dành riêng cho iPhone và iPad. (Ảnh: KT) Tháng 1/2010, Apple “tấn công” thị trường máy tính bảng với chiếc iPad đầu tiên. Hiện tại, hãng vẫn đang không có đối thủ về mảng kinh doanh này. Giá trị của Apple lúc này đạt hơn 300 tỷ USD. (Ảnh: KT) Tháng 10/2011, Steve Jobs qua đời ở tuổi 56 vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Tim Cook trở thành CEO mới của Apple ngay sau đó và vẫn tiếp tục nắm giữ vị trí này đến tận bây giờ. (Ảnh: KT) Tháng 9/2014, Apple tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm với đồng hồ thông minh Apple Watch. Giá trị của Apple lúc này đạt hơn 600 tỷ USD. (Ảnh: KT) Tháng 2/2015, gần nửa năm sau khi ra mắt iPhone 6, iPhone 6 Plus giá trị Apple chạm tới mốc 700 tỷ USD. (Ảnh: KT) Tháng 5/2017, sau hơn nửa năm ra mắt iPhone 7 Plus với camera kép, giá trị Apple đạt 800 tỷ USD. (Ảnh: KT) Tháng 9/2017, Apple công bố bộ ba iPhone gồm iPhone 8, 8 Plus và X. Mặc dù bán ra chậm hơn tới 2 tháng với mức giá cao chưa từng có 999 USD, iPhone X vẫn tạo nên một cơn sốt. (Ảnh: KT) Ngày 2/8/2018, Apple chính thức trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt giá trị trên 1.000 tỷ USD. Giá cổ phiếu công ty đạt mức 207 USD. (Ảnh: KT)

