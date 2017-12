Những cuốn sách “mách nước” cho bạn làm giàu năm 2018

Theo CNBC, có nhiều cuốn sách có thể giúp bạn làm giàu trong năm 2018, trong đó có những cuốn sách tài chính cổ điển và các ấn phẩm mới được phát hành.

Dưới đây là danh sách 6 cuốn sách dạy cách làm giàu:

1. Cuốn sách có tiêu đề "Think and Grow Rich" (Tạm dịch là "Suy nghĩ và làm giàu") của tác giả Napoleon Hill.

Tác giả Napoleon Hill phát hành cuốn "Think and Grow Rich" năm 1937 sau khi dành thời gian khảo sát hơn 500 triệu phú tự thân, trong đó có những tên tuổi lớn như Andrew Carnegie, Henry Ford và Charles M. Schwab. Đây là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới.

Cuốn sách cổ điển về tài chính cá nhân này giúp làm chủ đồng tiền và vượt qua rào cản tâm lý, đồng thời hướng dẫn bạn cách thay đổi suy nghĩ để tiến tới thành công.

2. Cuốn sách "Business Adventures" (Tạm dịch là "Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh") của tác giả John Brooks.

Theo cuốn sách này, người giàu thường tin rằng bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp là cách nhanh nhất để kiếm tiền. Nội dung cuốn sách nói về "bí kíp" làm giàu với sự kiểm chứng của hai tỷ phú "lão làng" của thế giới là Bill Gates và Warren Buffett.

Cuốn sách được xuất bản năm 1969 và được tỷ phú giàu nhất hành tinh Bill Gates đánh giá là cuốn sách kinh doanh hay nhất mà ông từng đọc. Những quan điểm về kinh doanh mà tác giả John Brooks đề cập trong tác phẩm này vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.

3. Cuốn sách "Your Money or Your Life" (Tạm dịch là "Tiền bạc hay cuộc sống của bạn") của nhóm tác giả Vicki Robin, Joe Dominguez và Monique Tilford.

Từng đọc hơn 360 cuốn sách về tài chính cá nhân, nhưng triệu phú tự thân Grant Sabatier cho rằng, cuốn sách về tiền bạc hay nhất mà ông từng đọc chính là cuốn sách ông đọc đầu tiên "Your Money or Your Life".

Tuy nhiên, Grant không phải là triệu phú duy nhất đề cập đến cuốn sách này. Chris Reining, 38 tuổi, một lập trình viên trẻ trở thành triệu phú và về hưu ở tuổi 35 gọi đây là "cuốn sách thay đổi cuộc đời".

Nội dung cuốn sách xoay quanh câu hỏi: Liệu bạn có dám đánh đổi giữa thời gian và tiền bạc. Nó khuyến khích bạn bắt đầu suy nghĩ xem bạn cần làm việc bao nhiêu giờ trong suốt cuộc đời để tiết kiệm tiền mua món đồ nào đó và đặt câu hỏi cho bản thân: "Tôi phải đánh đổi bao nhiêu phần trăm cuộc đời cho một món đồ? Liệu nó có đáng giá hay không?"

4. Cuốn sách "Unshakeable" (Tạm dịch là "Không thể lay chuyển") của tác giả Tony Robbins.

Tác giả Tony Robbins đã phỏng vấn rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong thế giới tài chính, và đúc kết lại kinh nghiệm của mình trong cuốn sách hướng dẫn từng bước cụ thể để thay đổi cuộc sống tài chính và giúp bạn gia tăng sự giàu có.

Tác giả sách bán chạy số 1 New York Times nói rằng bạn không cần dự đoán trước việc mình có chiến thắng trong "trò chơi" đầu tư hay không. Thay vào đó, bạn cần tập trung vào những thứ bạn có thể kiểm soát được, bạn cần phải trở thành bậc thầy nắm giữ "canh bạc đầu tư" của chính bạn.

5. Cuốn sách "The Little Book of Common Sense Investing" (Tạm dịch là "Cuốn sách nhỏ về cách đầu tư thông thường") của tác giả John C. Bogle.

Theo cuốn sách này, một trong những cách hiệu quả nhất để xây dựng sự giàu có là hãy đầu tư khôn ngoan.

Tác giả Bogle – nhà sáng lập Quỹ đầu cơ Vanguard Group đồng thời là người tạo ra quỹ chỉ số đầu tiên của thế giới – đã mô tả chi tiết chiến lược đầu tư đơn giản và hiệu quả nhất qua cuốn sách này, đó là đầu tư vào các quỹ chỉ số thấp.

Ngay cả nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett cũng nhấn mạnh rằng, tất cả các nhà đầu tư, dù lớn hay nhỏ, cũng nên học theo chiến lược này.

6. Cuốn sách "The Automatic Millionaire" (Tạm dịch là "Triệu phú tự động") của tác giả David Bach.

Triệu phú David Bach đã mô tả những sai lầm về tiền bạc cơ bản mà ai cũng có thể mắc phải qua cuốn sách đình đám mang tên "The Automatic Millionaire".

Tác giả cho rằng, bạn không cần có một ngân sách, không cần kiếm thật nhiều tiền, thậm chí không cần đến quyết tâm để tích luỹ tài sản. Tất cả những gì bạn cần làm là: để "tiền tự đẻ ra tiền" thông qua tiết kiệm tự động./.

