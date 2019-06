Những điều chưa biết về Đài Bắc - thành phố của tỷ phú

Mỗi khi nhắc tới các thành phố giàu có tại châu Á thì có lẽ mọi người sẽ thường nghĩ tới những nơi có nhiều tỷ phú như Hong Kong (Trung Quốc) hay Singapore.



Tuy nhiên, hiện nay thủ đô của Đài Loan - Đài Bắc (Trung Quốc) đang được xếp hạng thứ 9 trong hạng mục thành phố có số lượng người sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới, theo báo cáo 2019 của Knight Wealth.



Số lượng của các cá nhân sở hữu khối tài sản lớn đã tăng 17% trong năm năm qua, cũng theo báo cáo trên.



Người Đài Loan có xu hướng "che giấu" sự giàu có của họ hơn là phô trương nó, theo Bloomberg, nhiều người gọi Đài Bắc là "thành phố giàu có tàng hình của châu Á".



Kai Chen của Taiwan Sotheby International Realty nói với Business Insider: "Mặc dù các cá nhân này đều có được sự giàu có đáng mơ ước, nhưng hầu hết trong số họ lại thích một lối sống khiêm tốn và đôi khi là thấp kém, họ vẫn luôn tuân theo đức tính khiêm tốn của Nho giáo Trung Quốc. Không giống như các nhân vật khác trong 'Crazy Rich Asians', họ thường mua sắm đồ trang sức và hàng xa xỉ một cách kín đáo, cũng như ăn uống ngon, có thể nói những người giàu có ở Đài Loan rất khó phát hiện ra khi nhìn vào cách tiêu dùng của họ".



Tuy nhiên, những người siêu giàu của Đài Loan có xu hướng đầu tư vào bất động sản, những người giàu có của đất nước này đều sở hữu trung bình 4 đến 5 căn nhà.



"Các gia đình Đài Loan sẽ tích trữ tài sản rồi đợi cho đến khi nó có giá trị, và không chỉ trong phạm vi Đài Bắc; đầu tư bất động sản về cơ bản là sở thích!" - Kai Chen nói.

Ảnh: Getty Images

Đài Bắc có vị trí ở mũi phía bắc của Đài Loan - một hòn đảo nhỏ cách 110 dặm ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc.

Ảnh: Google Maps

Thủ đô Đài Bắc hiện nay có khoảng 2,7 triệu dân. Đây là nơi đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Khoảng 1.519 cư dân của Đài Bắc sở hữu khối tài sản trị giá ít nhất 30 triệu USD.

Ảnh: Flickr/Creative Commons/Toomore Chiang

"Trong nhiều thập kỷ, đặc biệt là thời kỳ xuất khẩu bùng nổ của Đài Loan, nổi bật là lĩnh vực công nghệ, đã giúp các doanh nhân tích lũy được một lượng lớn tài sản và lưu giữ chúng ở cả Đài Loan và nước ngoài", Chen chia sẻ với Business Insider.

Quận Xinyi là một trong những địa chỉ cao cấp hàng đầu ở Đài Bắc. Các triệu phú thường mua các tài sản xa xỉ tại đây.

Ảnh: AP Photo/Wally Santana

Xinyi - trung tâm tài chính của thành phố, là một khu phố gồm những tòa nhà chọc trời, chung cư cao cấp, nhà hàng và mua sắm cao cấp.

Đây cũng nơi có tòa nhà văn phòng Taipei 101, tòa nhà chọc trời cao nhất Đài Loan và cao thứ 9 trên thế giới với độ cao 1.667 feet.

"Quận Xinyi, nơi đặt trung tâm thương mại, được biểu tượng bởi tòa nhà "Taipei 101" nổi tiếng thế giới, là một khu phố nổi tiếng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu nhà ở sang trọng" - Kai Chen đến từ Taiwan Sotheby's International Realty nói với Business Insider.

Xinyi là khu mua sắm hàng đầu của tất cả Đài Loan.

Ảnh: Yuri Smityuk\TASS via Getty Images

Xinyi có mật độ các cửa hàng bách hóa lớn nhất trên thế giới, với 14 trung tâm mua sắm trong khu vực mà diện tích chỉ có 1,53 triệu m2. Một trong những trung tâm mua sắm sang trọng nhất trong khu phố này chính là trong tòa tháp Taipei 101.

Trung tâm mua sắm 7 tầng bao gồm các thương hiệu sang trọng như: Burberry, Bulgari, Louis Vuitton, Rolex và Prada; cũng như một khu ẩm thực cho người sành ăn và một trung tâm thể dục sang trọng - World Gym Elite.

Những ngôi nhà sang trọng ở Đài Bắc vẫn còn tương đối rẻ so với các thành phố như Hong Kong, Singapore và New York.

Ảnh: Flickr/Creative Commons/Hayden Liu

Mặc dù thị trường mới chỉ tăng trưởng một cách đáng chú ý kể từ năm 2009, các tài sản xa xỉ của Đài Bắc vẫn là một món hời so với các ngôi nhà sang trọng ở Hong Kong, Singapore và New York - nơi những ngôi nhà sang trọng đôi khi có thể đắt hơn 1,5 lần so với ở Thành phố Đài Bắc.

Mức giá của hầu hết các ngôi nhà sang trọng ở Đài Bắc dao động từ 1.600 đến 2.400 USD/feet vuông, thấp hơn so với mức giá trung bình 3.500 USD/feet vuông ở Singapore và 3.850 USD ở Hong Kong. Và tại thành phố New York, giá trung bình trên mỗi feet vuông cho các căn hộ tương đương hiện nay đã lên tới khoảng 3.786 USD.

Nhưng người giàu của Đài Bắc thích thưởng thức ẩm thực của họ.

Ảnh: AM YEH/AFP/Getty Image

Thành phố Đài Bắc nay đã trở thành một trong những điểm đến ăn uống hàng đầu ở châu Á, tự hào với 24 nhà hàng được gắn "sao Michelin" và đây là điều thứ hai mà những tỷ phú ở đây thường làm.

Thay vì sống theo lối sống xa hoa, những người giàu có ở Đài Loan lại vô cùng chăm chỉ

Ảnh: Yuri Smityuk/TASS via Getty Images

Theo mô tả suy nghĩ của giới thượng lưu Đài Bắc là "Làm việc! Làm việc! Làm việc chăm chỉ hơn!".

Người Đài Loan giàu có thường rất cần cù và có tính cạnh tranh cao, theo Chen.

"Họ dành phần lớn thời gian và năng lượng của mình để quản lý và mở rộng kinh doanh, thay vì áp dụng lối sống xa hoa hoặc tự thưởng cho bản thân," Chen nói. "Họ cũng đánh giá cao tầm quan trọng của giáo dục và nuôi dạy con cái theo cách 'đúng đắn', tạo cho mình một tấm gương tốt về đạo đức làm việc cho con cái. Họ cũng kết nối tốt với nhau và tận dụng mạng lưới của họ để khám phá và khai thác các cơ hội kinh doanh."./.