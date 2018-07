Những gốc cây cổ thụ độc đáo được chế tác tỉ mỉ và chào giá đắt đỏ

Những gốc cây cổ thu khi được chế tác còn có giá đắt như vàng ròng. Được chế tác tỉ mỉ từ một gốc me trăm tuổi, các nghệ nhân ở phố núi Sơn La làm nên chiếc đồng hồ có một không hai, khiến nhiều người mơ ước được sở hữu. Chủ nhân của chiếc đồng hồ này chia sẻ, tất cả các bộ phận của chiếc đồng hồ đều làm từ thân cây me tự nhiên. (Ảnh: VietnamNet) Sau khi mang về, cây được bóc lớp vỏ ngoài và giữ lại nguyên bản nét xù xì của nó. (Ảnh: VietnamNet) Đường kính của thân cây khoảng 50cm, cao khoảng 2m. Phần đỉnh đầu được gắn chiếc đồng hồ chất liệu bằng gỗ. (Ảnh: VietnamNet) Nhìn tổng thể, chiếc đồng hồ mang vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng, thân đồng hồ uốn lượn mềm mại. Những đoạn mắt cây được chế tác thành những khóm lá ôm lấy thân. (Ảnh: VietnamNet) Tác phẩm độc đáo này còn được chế tác thêm một lọ hoa đẹp mắt dưới chân đồng hồ . (Ảnh: VietnamNet) Những gốc cây khô qua bàn tay chế tác của các nghệ nhân đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có giá lên tới hàng trăm triệu đồng. (Ảnh: Zing) Hai anh em họ Nguyễn ở huyện Tịnh Biên (An Giang) đam mê đẽo gỗ tạo hình, kiếm thu nhập khủng mỗi tháng. (Ảnh: Zing) Mỗi tháng hai anh em cho ra đời 1-2 tác phẩm trị giá từ 50 đến 100 triệu đồng. (Ảnh: Zing) Từ những gốc cây khô, qua bàn tay của người thợ tài hoa này đã trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ. (Ảnh: Zing) Đây là tác phẩm Bát Tiên có giá trên 100 triệu đồng. (Ảnh: Zing) Còn đây là tác phẩm "Cá chép hoá rồng" đang được hoàn thiện. (Ảnh: Zing)

