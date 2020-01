Những tuyệt phẩm mai vàng giá hàng trăm triệu đồng

Gần 1.000 tác phẩm mai vàng độc đáo về dáng thế của 15 nhà vườn ở thị xã An Nhơn tham gia trưng bày tại Hội thi Mai vàng An Nhơn được UBND thị xã An Nhơn phối hợp với Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Định tổ chức.