Những tỷ phú nổi tiếng thế giới đi lên từ hai bàn tay trắng

Một người mẹ độc thân sinh ra Larry Ellison tại Brooklyn, New York. Ellison được dì và chú của mình nuôi dưỡng ở Chicago. Sau khi dì và chú của ông qua đời, Ellison bỏ học và chuyển đến California để làm việc vặt cho 8 năm tiếp theo. Ông thành lập công ty phát triển phần mềm Oracle vào năm 1977, hiện là một trong những công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới với giá trị ròng 64,1 tỷ USD. Theo Bloomberg Businessweek, Sheldon Adelson, con trai của tài xế taxi, lớn lên tại Dorchester, Massachusetts, và bắt đầu bán báo ở tuổi 12. Ông hiện điều hành Las Vegas Sands, công ty casino lớn nhất thế giới, và được coi là nhà tài trợ chính trị cao nhất ở Mỹ với khối tài sản ròng 41 tỷ USD. Sau khi cha qua đời, ông trùm kinh doanh Li Ka-shing đã phải bỏ học để giúp đỡ gia đình. Năm 1950, ông bắt đầu công ty riêng của mình, Cheung Kong Industries, chuyên sản xuất chất dẻo lúc đầu nhưng sau đó sẽ mở rộng sang bất động sản. Hiện ông sở hữu khối tài sản trị giá 35 tỷ USD. Pinault từng phải bỏ học trung học do bị trêu vì nghèo. Hiện ông là một doanh nhân, chủ công ty sở hữu những nhà thời trang cao cấp như Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen và Yves Saint Laurent. Pinault sở hữu khối tài sản 28,5 tỷ USD. Leonardo Del Vecchio lớn lên trong một trại trẻ mồ côi và sau đó làm việc tại một nhà máy sản xuất khuôn mẫu phụ tùng ôtô và khung kính. Ở tuổi 23, Del Vecchio đã mở cửa hàng khuôn mẫu của riêng mình, mở rộng trở thành nhà sản xuất kính mát và kính mắt toa lớn nhất thế giới với các nhãn hiệu như Ray-Ban và Oakley. Hiện Leonardo Del Vecchio sở hữu khối tài sản trị giá 22,9 tỷ USD. Nhà kinh doanh thép Lakshmi Mittal sở hữu khối tài sản ròng 18,5 tỷ USD. Theo BBC, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của ArcelorMittal sinh năm 1950 trong một gia đình nghèo ở bang Rajasthan ở Ấn Độ "đã thiết lập cơ sở tài sản của mình trong hai thập niên qua bằng cách làm nhiều công việc kinh doanh trong ngành công nghiệp luyện thép tương đương với một kho giảm giá". Hiện Mittal điều hành công ty sản xuất thép lớn nhất thế giới và là một tỷ phú. Abramovich sinh ra ở miền Nam nước Nga trong gia cảnh nghèo đói. Sau khi bị mồ côi khi 2 tuổi, ông được một chú và gia đình nuôi dưỡng ở khu vực Bắc cực thuộc Bắc cực. Trong khi là sinh viên của Viện Vận tải Tự động Moscow năm 1987, ông bắt đầu một công ty nhỏ sản xuất đồ chơi bằng nhựa, rồi kinh doanh dầu mỏ. Sau đó, ông là người lãnh đạo công ty Sibneft và khiến nó thành công ty dầu lớn thứ tư trên thế giới. Công ty đã được bán cho Gazprom nhà nước Gaz Gaz vào năm 2005 với giá 13 tỷ USD. Hiện ông sở hữu khối tài sản trị giá 11,5 tỷ USD. Koum sinh ra ở Kiev, Ukraine. Ở tuổi 16, ông đi cùng mẹ đến California sống trong căn hộ nhờ sự trợ giúp của chính phủ. Để tồn tại, ông quét sàn nhà tại một cửa hàng địa phương. Theo Independent, Koum tự học máy vi tính. Năm 2009, ông đã đồng sáng lập dịch vụ nhắn tin di động lớn nhất thế giới WhatsApp, được mua bởi Facebook với giá 22 tỷ USD vào năm 2014. Hiện Koum sở hữu khối tài sản trị giá 9,2 tỷ USD. Thương nhân huyền thoại George Soros hiện sở hữu khối tài sản 8 tỷ USD. Ở tuổi thiếu niên, Soros là con đỡ đầu của một nhân viên của Bộ Nông nghiệp Hungary. Năm 1947, Soros đến sống với người thân ở London. Soros làm phục vụ và trông coi đường sắt để học và tốt nghiệp Trường Kinh tế London. Sau đó, Soros làm việc tại một cửa hàng lưu niệm trước khi làm tại ngân hàng ở thành phố New York. Doanh nhân Shahid Khan là một trong những người giàu nhất trên thế giới. Trước đây, Khan từ Pakistan đến Hoa Kỳ rửa chén với giá 1,2 USD/giờ và học Đại học Illinois. Khan hiện sở hữu Flex-N-Gate, một trong những công ty tư nhân lớn nhất ở Mỹ, Jaguars Jacksonville của NFL, và câu lạc bộ bóng đá Fulham. Hiện ông sở hữu khối tài sản trị giá 7,2 tỷ USD. Ralph Lauren sở hữu khối tài sản 6,3 tỷ USD. Lauren từng tốt nghiệp trung học ở Bronx, New York, nhưng sau đó bỏ học để tham gia Quân đội. Rồi khi làm việc tại Brooks Brothers, Lauren muốn trở thành nhà thiết kế và đến năm 1967 ông hiện thực hóa ước mơ của mình. Năm đó, thương hiệu Raph Lauren ra đời và Lauren bán cà vạt của mình với tên Polo. Đầu những năm 1970, Lauren giành được giải thưởng Coty American Fashion Critics. Logo có hình người đang chơi Polo cũng được ra đời trong quãng thời gian này. John Paul DeJoria, người đứng đằng sau đế chế chăm sóc tóc và Patron Tequila. Trước 10 tuổi, DeJoria đã bán thiệp Giáng sinh và báo chí để giúp đỡ gia đình mình. Với khoản vay trị giá 700 USD, DeJoria đã tạo ra hệ thống John Paul Mitchell Systems và bán dầu gội đầu khi ở trong xe. Ông sau đó bắt đầu Patron Tequila, và bây giờ đầu tư vào các ngành công nghiệp khác. Hiện ông sở hữu khối tài sản 3,4 tỷ USD./.

