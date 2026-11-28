Văn phòng Chính phủ có văn bản số 598/TB-VPCP ngày 27/11/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình trong năm đầu vận hành không gian phát triển mới sau hợp nhất. Tỉnh rất chủ động xây dựng và điều hành theo kịch bản tăng trưởng từng tháng, từng quý đạt nhiều kết quả quan trọng và có một số kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, rủi ro: tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn bình quân cả nước; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao; hiện vẫn còn một số lượng lớn các nguồn lực từ các dự án cần được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhiệm vụ chi cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tổng chi ngân sách địa phương năm 2026 chưa đạt kết quả đề ra…

Bảo đảm tăng trưởng cả năm vượt mục tiêu đề ra (11%)

Qua những hạn chế này đòi hỏi Tỉnh phải có quyết tâm chính trị cao hơn, giải pháp cụ thể hơn và hành động quyết liệt hơn trong 02 tháng cuối năm 2026. Phó Thủ tướng yêu cầu Tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng cả năm vượt mục tiêu đề ra (11%). Rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; xác định rõ các dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào vận hành và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất trong Quý IV để tập trung tháo gỡ và thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, gắn với lợi thế riêng có của Ninh Bình, cụ thể:

- Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình đã được điều chỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; triển khai lập quy hoạch phân khu các vùng đô thị (trong đó có nghiên cứu phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực ga đường sắt tốc độ cao), quy hoạch phân khu khu vực Phủ Dầy và các khu vực phát triển trọng điểm khác.

- Xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; trên cơ sở đó, tỉnh xác định các cực tăng trưởng chủ yếu gồm: Khu kinh tế Ninh Cơ và kinh tế biển; khu vực Hoa Lư - Tràng An với kinh tế di sản, du lịch, văn hóa, dịch vụ chất lượng cao; quan tâm phát triển mạnh các loại hình du lịch nghỉ dưỡng và khu kinh tế đêm để kết hợp với khu vực di sản, tăng chi tiêu của khách du lịch để nâng cao chất lượng du lịch; khu vực Nam Định với công nghiệp, đô thị, giáo dục, y tế, dịch vụ; khu vực Phủ Lý - Nam Cao với công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics và dịch vụ vùng; các khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với đô thị và hệ thống giao thông chiến lược. Tập trung xây dựng Chương trình phát triển đô thị, Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 gắn với lập Đề án đề nghị công nhận Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2027. Tập trung xử lý các vấn đề về môi trường như cải thiện chất lượng các dòng sông trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; ưu tiên hạ tầng giao thông, liên kết vùng và hạ tầng phục vụ khai thác không gian phát triển mới, phát huy vai trò động lực của đô thị. Ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa liên kết vùng, tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, gồm: Dự án xây dựng tuyến đường Trục dọc TD07 và cầu vượt sông Hồng kết nối tỉnh Hưng Yên; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nam - Nam Định (CT.11), giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm nguồn vật liệu san lấp cho các dự án trọng điểm. Tập trung thu hút đầu tư cảng biển nước sâu tại Khu kinh tế Ninh Cơ và quy hoạch cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Lưu ý đối với cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng: nhà đầu tư có những khó khăn nhất định nên tỉnh muốn điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng sự tham gia của ngân sách nhưng theo cách đó sẽ phải phụ thuộc vào khả năng cân đối của ngân sách. Đối với cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, trước mắt nên tập trung vào bổ sung quy hoạch còn thời điểm xây dựng thì phải tính toán hiệu quả, thống nhất với nhà đầu tư.

- Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Triển khai hiệu quả Đề án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030; phát triển đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; xây dựng, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng 5G toàn tỉnh.

- Phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, hình thành các doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực thế mạnh của Tỉnh như dệt may, công nghiệp chế tạo thép, dược phẩm…

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Ninh Bình về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư và đẩy mạnh quản lý đất đai

Đồng thời, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao. Gắn giải ngân với hoàn thành khối lượng của các công trình.

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư và đẩy mạnh quản lý đất đai. Tập trung cao độ số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia - đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về nhiệm vụ này theo Nghị quyết số 312/NQ-CP của Chính phủ; xử lý hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách hành chính. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, khắc phục điểm nghẽn kết nối, chia sẻ dữ liệu; tập trung hỗ trợ các địa bàn có tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thấp.

Kiểm soát chặt chẽ chỉ số CPI trong 2 tháng cuối năm, đặc biệt là sát dịp Tết Nguyên đán 2027 để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai các dự án và kích cầu tiêu dùng.

Chăm lo an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa. Tập trung hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026 gắn với Sổ sức khỏe điện tử, nhất là tại các xã, phường đạt tỷ lệ thấp; theo dõi sát quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng cuối năm tại các khu công nghiệp. Đẩy nhanh phân bổ, giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia, không làm gián đoạn chính sách hỗ trợ người dân.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, đối thoại, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng", tập trung đông người. Chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê điều theo phương châm "4 tại chỗ".

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là về đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường kỷ luật phát ngôn. Thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tăng trưởng kinh tế của Ninh Bình duy trì ở mức cao, vượt kịch bản, quý sau cao hơn quý trước. Tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng ước tăng 11,43% so với cùng kỳ năm 2025, là địa phương tăng trưởng đứng thứ 5/34 địa phương cả nước; thuộc nhóm 12 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 48,62%; khu vực dịch vụ chiếm 33,56%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,84%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,98%.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2026 ước tăng 26,5%; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp.

Thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng và có những điểm sáng: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2026 ước đạt 322,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,9% so với năm 2025. Du lịch đạt kết quả nổi bật; toàn tỉnh ước đón gần 24 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 3,34 triệu lượt; doanh thu du lịch ước đạt trên 24,8 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Chất lượng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh rất tốt, đạt 114,6% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có chuyển biến.

Năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh đạt 93,08%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; lĩnh vực chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước thuộc bộ chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 1/34; chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính đạt 83,33%, xếp thứ 18/34; chỉ số (DTI) xếp thứ 12/34; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nằm trong nhóm 18 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 94,2%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 71,6%. Văn hóa, xã hội có nhiều điểm sáng. Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã khai trương, chính thức đi vào hoạt động sau thời gian dài chậm tiến độ. Bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp vận hành ổn định, thông suốt.