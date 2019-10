NM lọc dầu Nghi Sơn khiến Thanh Hóa hụt mục tiêu giá trị công nghiệp?

Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn, Thanh Hóa ra sản phẩm phôi thép đầu tiên, vượt trước so với kế hoạch đặt ra cuối tháng 9 vừa qua. Hiện Sở Công thương tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đang phối hợp với các doanh nghiệp tập trung ổn định hoạt động của nhà máy, đưa cả 2 dây chuyền nhà máy vận hành thương mại ổn định.

Sản lượng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến sẽ hụt so với kế hoạch, khiến giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa khó đạt 129.000 tỷ đồng.

Cùng với việc có thêm sản phẩm công nghiệp mới, 9 tháng qua các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thanh Hóa tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 92.800 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ. Một tín hiệu vui là nhiều doanh nghiệp đã và đang hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch đặt ra.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa, và ông Trần Ngọc Cử, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cử Nga cho biết: “Đến hết quý 3 công ty đã sản xuất kinh doanh đạt trên 80% kế hoạch. Dự kiến năm nay sản xuất sẽ tăng hơn so với năm ngoái 30 – 40% doanh thu. Công ty đang đẩy mạnh công tác thị trường, đáp ứng đầy đủ nguyên vật liệu cũng như đáp ứng chương trình tết để hoàn thành kế hoạch tốt nhất”.

Theo tính toán của ngành Công Thương tỉnh Thanh Hóa, việc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hụt sản lượng, đồng thời, một số sản phẩm công nghiệp như ô tô tải, gạch lát nền, bao bì, dầu ăn Nghi Sơn… có khả năng không hoàn thành kế hoạch sẽ khiến giá trị sản xuất công nghiệp thiếu hụt khoảng 4.730 tỷ so với kế hoạch đặt ra.

Bù lại sự thiếu hụt này, hiện nay nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Thanh Hóa đã có đơn hàng, hợp đồng sản xuất tăng cao so với kế hoạch. Một số nhóm sản phẩm dự kiến sẽ vượt cao so với kế hoạch là quần áo may sẵn vượt khoảng 49 triệu sản phẩm; xi măng vượt 1,8 triệu tấn; giày thể thao xuất khẩu vượt 42 triệu sản phẩm.

Ngoài ra, một số sản phẩm khác cũng dự báo vượt kế hoạch như: vật liệu xây dựng, đường, bia, thủy sản đông lạnh, thuốc lá… Ước tính tổng giá trị sản xuất công nghiệp từ các sản phẩm mới và sản phẩm tăng thêm sẽ đạt khoảng 5.200 tỷ đồng.