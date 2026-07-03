Theo Nghị định, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và khoản nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

Đối với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng khi doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và khoản nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

Nợ thuế từ 50 triệu đồng, quá hạn 120 ngày có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh: AI

Nghị định cũng quy định áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp cơ quan quản lý thuế đủ căn cứ xác định và đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định thì sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Bên cạnh đó, cá nhân là người nước ngoài có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cũng thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh.

Đối với cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trước khi xuất cảnh từ Việt Nam, nếu có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cũng sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Về thẩm quyền, Nghị định quy định cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cơ quan quản lý thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh có thẩm quyền thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế mới sẽ có thẩm quyền thông báo gia hạn hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế.

Về trình tự thực hiện, đối với người nộp thuế thuộc các trường hợp là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nợ thuế, trước thời điểm thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan quản lý thuế thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế, đồng thời công khai thông báo này trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Đến thời hạn ghi trên thông báo, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo các ngưỡng quy định, cơ quan quản lý thuế sẽ gửi thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, gửi đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế và của người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Đối với cá nhân là người nước ngoài còn nợ thuế quá hạn, cơ quan quản lý thuế thông qua Hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Đối với người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn nợ thuế, khi có căn cứ xác định cá nhân vẫn còn tiền thuế nợ, cơ quan quản lý thuế cũng thực hiện việc gửi thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và người bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Nghị định nêu rõ, ngay trong ngày nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh từ hệ thống của cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.