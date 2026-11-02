English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nông dân Cần Thơ ứng dụng công nghệ bảo vệ vườn cây trong mùa nước nổi

Thứ Hai, 15:56, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa nước nổi, triều cường dâng cao khiến nông dân Cần Thơ lo ngập úng vườn cây ăn trái. Nhờ ứng dụng trạm bơm điện và thiết bị bơm nước thông minh điều khiển từ xa, bà con chủ động bảo vệ vườn cây, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trạm bơm điện, thiết bị thông minh giúp nhà vườn chủ động chống ngập

Những ngày này trạm bơm điện tập trung tại ấp Mỹ Phú, xã Phụng Hiệp liên tục vận hành để bơm rút nước bảo vệ hơn 150 ha vườn cây ăn trái nằm trong đê bao, trong đó chủ yếu là sầu riêng, mãng cầu xiêm, chanh không hạt.

nong dan can tho ung dung cong nghe bao ve vuon cay trong mua nuoc noi hinh anh 1
Trạm bơm điện tập trung chủ động bơm rút nước bảo vệ những vườn cây ở ấp Mỹ Phú bình yên trong mùa nước nổi

Ông Trần Quốc Việt, quản lý trạm bơm chia sẻ: Trước đây khi chưa có hệ thống trạm bơm điện tập trung, mỗi mùa nước nổi về khi triều cường dâng cao hay mưa bão, người dân ở khu vực này lại phải tự xoay sở chống ngập úng cho vườn cây ăn trái của gia đình mình. Nhiều khi mưa dầm kéo dài hay nước dâng cao quá, bơm rút nước không xuể, bà con đành bất lực nhìn vườn cây trái ngập sâu trong nước, sau đó vàng, rụng lá chết, gây thiệt hại nặng nề.

Từ khi trạm bơm điện cùng hệ thống đê bao khép kín được xây dựng và đưa vào vận hành đã giúp bảo vệ những vườn cây nơi đây bình yên trong mùa nước nổi, không chỉ đảm bảo cho những vụ mùa bội thu mà còn đem lại sự an tâm, giúp bà con vững tin gắn bó và phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương.

“Hồi xưa dân tự đắp đê bao, tự bơm nước lên, rất là khó khăn, không có được tốt lắm. Có khi bơm nửa chừng mà nước dâng cao tràn, cũng có người bỏ rồi nước ngập cây cối chết. Khi có cái trạm bơm này rồi đê bao được khép kín đó, thì bây giờ nó rất thuận tiện cho bà con khi mà có nước hoặc mình theo dõi cái dự báo thời tiết nếu mà có mưa thì mình bấm nút để cái trạm bơm nó bơm cái lượng nước ra thì thấy cây trái của bà con rất là ổn định", ông Việt nói.

Không chỉ có các trạm bơm điện tập trung, nhiều hộ gia đình tại xã Phụng Hiệp còn mạnh dạn ứng dụng thiết bị điều khiển thông minh ngay tại vườn nhà. Nhờ đó, bà con không còn cảnh thức đêm canh nước dâng hay phải túc trực bên máy bơm vất vả như trước. 

nong dan can tho ung dung cong nghe bao ve vuon cay trong mua nuoc noi hinh anh 2
Ông Trịnh Thanh Sang dùng điện thoại vận hành hệ thống bơm rút nước trong khu vườn nhà

Ông Trịnh Thanh Sang- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Mỹ Phú cho biết, ông có 2 ha trồng bưởi da xanh đã cho thu hoạch được 4 năm. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, vườn bưởi mang lại cho ông thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Trước đây, việc bơm nước bảo vệ vườn bưởi này hoàn toàn phụ thuộc vào máy chạy dầu. Bất kể đêm hôm hay mưa gió, hễ nước dâng lên là ông phải chạy ra vườn quay máy bơm, lượng nhiên liệu để vận hành máy bơm cũng tốn kém rất nhiều.

Gần 2 năm qua, từ khi lắp đặt hệ thống mô-tơ điện kết hợp ứng dụng điều khiển qua điện thoại thông minh, mỗi mùa nước nổi về ông không còn tất bật vào ra khu vườn lo chống ngập như trước nữa bởi giờ đây chỉ cần bấm thao tác trên điện thoại là hệ thống bơm trong vườn tự động vận hành. Trong khu vườn cây ăn trái của mình, ông Sang còn gắn hệ thống camera, hệ thống tưới tự động… những giải pháp công nghệ này đã giúp ông hoàn toàn làm chủ thời gian và tiết kiệm được rất nhiều công sức.

nong dan can tho ung dung cong nghe bao ve vuon cay trong mua nuoc noi hinh anh 3

Theo Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp Lê An Quốc, địa phương có hàng ngàn ha vườn cây ăn trái, mía, rau màu... Do nằm ở vùng trũng nên trước đây mỗi năm khi mùa nước nổi về những diện tích này thường bị ảnh hưởng nặng nề. Thời gian gần đây, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cùng các kế hoạch của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, địa phương đã tập trung ưu tiên chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, nông dân trong xã đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ khi mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số vào sản xuất với các các mô hình như: Hệ thống bơm nước thông minh; Hệ thống tưới tiêu tự động từ xa; Ứng dụng máy bay không người lái (Drone)… từ đó mang lại những hiệu quả thiết thực. Cụ thể, trong mùa nước nổi năm nay gần 1.700 ha vườn cây ăn trái và gần 800 ha mía trong xã được bảo vệ  tốt, không bị ngập úng.

“Chúng tôi xác định lĩnh vực nông nghiệp cần phải được ưu tiên để áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số bởi vì đây là lĩnh vực ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của hơn 80% hộ dân ở địa bàn. Cụ thể, qua triển khai hiện nay người dân ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số rất hiệu quả, giúp cho nhiều hộ dân không bị ngập úng vườn cây ăn trái trong mùa triều cường dâng cao. Đồng thời, trên cánh đồng lúa hiện nay người dân cũng ứng dụng máy bay không người lái để phun các thuốc bảo vệ thực vật, giúp giảm được chi phí, tiết kiệm thời gian và tránh ảnh hưởng sức khỏe. Có thể nói, qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì mang lại hiệu quả rất là thiết thực, góp phần chuyển từ nông nghiệp sản xuất truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững thì người dân rất phấn khởi”, ông Lê An Quốc nói.

nong dan can tho ung dung cong nghe bao ve vuon cay trong mua nuoc noi hinh anh 4
Nông dân Cần Thơ mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số mở ra hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững tại 

Từ những trạm bơm điện tập trung đến hệ thống bơm nước điều khiển bằng điện thoại thông minh…, khoa học công nghệ đang từng bước giúp nông dân xã Phụng Hiệp nói riêng và nông dân thành phố Cần Thơ nói chung chủ động hơn trong sản xuất, nhất là mỗi khi mùa nước nổi về. Những đổi thay này cho thấy, khi chuyển đổi số được đưa vào thực tiễn sản xuất, nông dân không chỉ giảm bớt nhọc nhằn mà còn có thêm niềm tin, động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững, thích ứng tốt hơn với những diễn biến bất lợi của thời tiết.

vov-den-tho-vua-hung-tai-can-tho-co-6-camera-duoc-lap-dat-tai-cong-ra-vao.jpg

Cần Thơ triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh

VOV.VN - Ứng dụng camera AI và chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho du lịch Cần Thơ, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn và cải thiện trải nghiệm du khách, hướng đến phát triển bền vững hệ sinh thái du lịch thông minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ: Khắc hoạ nét đẹp vùng đất Cửu Long trong “Âm vang phương Nam”
Cần Thơ: Khắc hoạ nét đẹp vùng đất Cửu Long trong “Âm vang phương Nam”

VOV.VN - Tối 31/10, tại Cần Thơ diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Âm vang phương Nam”. Đây là hoạt động văn hoá – nghệ thuật diễn ra mỗi tháng ở thành phố Cần Thơ. Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình góp phần giới thiệu nét đẹp văn hoá vùng ĐBSCL đến với người dân.

Cần Thơ: Khắc hoạ nét đẹp vùng đất Cửu Long trong “Âm vang phương Nam”

Cần Thơ: Khắc hoạ nét đẹp vùng đất Cửu Long trong “Âm vang phương Nam”

VOV.VN - Tối 31/10, tại Cần Thơ diễn ra Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Âm vang phương Nam”. Đây là hoạt động văn hoá – nghệ thuật diễn ra mỗi tháng ở thành phố Cần Thơ. Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình góp phần giới thiệu nét đẹp văn hoá vùng ĐBSCL đến với người dân.

Dồn lực đưa cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng về đích năm 2027
Dồn lực đưa cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng về đích năm 2027

VOV.VN - Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng qua Cần Thơ được yêu cầu tháo gỡ khó khăn về vật liệu, giải ngân để đưa vào sử dụng chính thức tháng 12/2027.

Dồn lực đưa cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng về đích năm 2027

Dồn lực đưa cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng về đích năm 2027

VOV.VN - Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng qua Cần Thơ được yêu cầu tháo gỡ khó khăn về vật liệu, giải ngân để đưa vào sử dụng chính thức tháng 12/2027.

Cần Thơ triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh
Cần Thơ triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh

VOV.VN - Ứng dụng camera AI và chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho du lịch Cần Thơ, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn và cải thiện trải nghiệm du khách, hướng đến phát triển bền vững hệ sinh thái du lịch thông minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cần Thơ triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh

Cần Thơ triển khai hệ sinh thái du lịch thông minh

VOV.VN - Ứng dụng camera AI và chuyển đổi số đang mở ra hướng đi mới cho du lịch Cần Thơ, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an toàn và cải thiện trải nghiệm du khách, hướng đến phát triển bền vững hệ sinh thái du lịch thông minh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sân chơi ca hát online ươm mầm tài năng nhí Cần Thơ
Sân chơi ca hát online ươm mầm tài năng nhí Cần Thơ

VOV.VN - Với mong muốn mang đến cho học sinh THCS một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, Hội đồng Đội Trung ương đã chính thức phát động sân chơi ca hát năm học 2026 - 2027 trên phạm vi toàn quốc. Sân chơi góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô, bạn bè; bồi dưỡng, lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Sân chơi ca hát online ươm mầm tài năng nhí Cần Thơ

Sân chơi ca hát online ươm mầm tài năng nhí Cần Thơ

VOV.VN - Với mong muốn mang đến cho học sinh THCS một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, bổ ích, Hội đồng Đội Trung ương đã chính thức phát động sân chơi ca hát năm học 2026 - 2027 trên phạm vi toàn quốc. Sân chơi góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, thầy cô, bạn bè; bồi dưỡng, lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Cần Thơ khởi công giai đoạn 2 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, vốn gần 1.600 tỷ đồng
Cần Thơ khởi công giai đoạn 2 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, vốn gần 1.600 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 27/10, TP Cần Thơ khởi công giai đoạn 2 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền, với tổng vốn hơn 1.590 tỷ đồng, kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Cần Thơ khởi công giai đoạn 2 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, vốn gần 1.600 tỷ đồng

Cần Thơ khởi công giai đoạn 2 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, vốn gần 1.600 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 27/10, TP Cần Thơ khởi công giai đoạn 2 đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền, với tổng vốn hơn 1.590 tỷ đồng, kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp