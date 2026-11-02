Nông dân Cần Thơ ứng dụng công nghệ bảo vệ vườn cây trong mùa nước nổi

Trạm bơm điện, thiết bị thông minh giúp nhà vườn chủ động chống ngập

Những ngày này trạm bơm điện tập trung tại ấp Mỹ Phú, xã Phụng Hiệp liên tục vận hành để bơm rút nước bảo vệ hơn 150 ha vườn cây ăn trái nằm trong đê bao, trong đó chủ yếu là sầu riêng, mãng cầu xiêm, chanh không hạt.

Trạm bơm điện tập trung chủ động bơm rút nước bảo vệ những vườn cây ở ấp Mỹ Phú bình yên trong mùa nước nổi

Ông Trần Quốc Việt, quản lý trạm bơm chia sẻ: Trước đây khi chưa có hệ thống trạm bơm điện tập trung, mỗi mùa nước nổi về khi triều cường dâng cao hay mưa bão, người dân ở khu vực này lại phải tự xoay sở chống ngập úng cho vườn cây ăn trái của gia đình mình. Nhiều khi mưa dầm kéo dài hay nước dâng cao quá, bơm rút nước không xuể, bà con đành bất lực nhìn vườn cây trái ngập sâu trong nước, sau đó vàng, rụng lá chết, gây thiệt hại nặng nề.

Từ khi trạm bơm điện cùng hệ thống đê bao khép kín được xây dựng và đưa vào vận hành đã giúp bảo vệ những vườn cây nơi đây bình yên trong mùa nước nổi, không chỉ đảm bảo cho những vụ mùa bội thu mà còn đem lại sự an tâm, giúp bà con vững tin gắn bó và phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương.

“Hồi xưa dân tự đắp đê bao, tự bơm nước lên, rất là khó khăn, không có được tốt lắm. Có khi bơm nửa chừng mà nước dâng cao tràn, cũng có người bỏ rồi nước ngập cây cối chết. Khi có cái trạm bơm này rồi đê bao được khép kín đó, thì bây giờ nó rất thuận tiện cho bà con khi mà có nước hoặc mình theo dõi cái dự báo thời tiết nếu mà có mưa thì mình bấm nút để cái trạm bơm nó bơm cái lượng nước ra thì thấy cây trái của bà con rất là ổn định", ông Việt nói.

Không chỉ có các trạm bơm điện tập trung, nhiều hộ gia đình tại xã Phụng Hiệp còn mạnh dạn ứng dụng thiết bị điều khiển thông minh ngay tại vườn nhà. Nhờ đó, bà con không còn cảnh thức đêm canh nước dâng hay phải túc trực bên máy bơm vất vả như trước.

Ông Trịnh Thanh Sang dùng điện thoại vận hành hệ thống bơm rút nước trong khu vườn nhà

Ông Trịnh Thanh Sang- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Mỹ Phú cho biết, ông có 2 ha trồng bưởi da xanh đã cho thu hoạch được 4 năm. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, vườn bưởi mang lại cho ông thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Trước đây, việc bơm nước bảo vệ vườn bưởi này hoàn toàn phụ thuộc vào máy chạy dầu. Bất kể đêm hôm hay mưa gió, hễ nước dâng lên là ông phải chạy ra vườn quay máy bơm, lượng nhiên liệu để vận hành máy bơm cũng tốn kém rất nhiều.

Gần 2 năm qua, từ khi lắp đặt hệ thống mô-tơ điện kết hợp ứng dụng điều khiển qua điện thoại thông minh, mỗi mùa nước nổi về ông không còn tất bật vào ra khu vườn lo chống ngập như trước nữa bởi giờ đây chỉ cần bấm thao tác trên điện thoại là hệ thống bơm trong vườn tự động vận hành. Trong khu vườn cây ăn trái của mình, ông Sang còn gắn hệ thống camera, hệ thống tưới tự động… những giải pháp công nghệ này đã giúp ông hoàn toàn làm chủ thời gian và tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Theo Chủ tịch UBND xã Phụng Hiệp Lê An Quốc, địa phương có hàng ngàn ha vườn cây ăn trái, mía, rau màu... Do nằm ở vùng trũng nên trước đây mỗi năm khi mùa nước nổi về những diện tích này thường bị ảnh hưởng nặng nề. Thời gian gần đây, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cùng các kế hoạch của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, địa phương đã tập trung ưu tiên chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, nông dân trong xã đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ khi mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số vào sản xuất với các các mô hình như: Hệ thống bơm nước thông minh; Hệ thống tưới tiêu tự động từ xa; Ứng dụng máy bay không người lái (Drone)… từ đó mang lại những hiệu quả thiết thực. Cụ thể, trong mùa nước nổi năm nay gần 1.700 ha vườn cây ăn trái và gần 800 ha mía trong xã được bảo vệ tốt, không bị ngập úng.

“Chúng tôi xác định lĩnh vực nông nghiệp cần phải được ưu tiên để áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số bởi vì đây là lĩnh vực ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của hơn 80% hộ dân ở địa bàn. Cụ thể, qua triển khai hiện nay người dân ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số rất hiệu quả, giúp cho nhiều hộ dân không bị ngập úng vườn cây ăn trái trong mùa triều cường dâng cao. Đồng thời, trên cánh đồng lúa hiện nay người dân cũng ứng dụng máy bay không người lái để phun các thuốc bảo vệ thực vật, giúp giảm được chi phí, tiết kiệm thời gian và tránh ảnh hưởng sức khỏe. Có thể nói, qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì mang lại hiệu quả rất là thiết thực, góp phần chuyển từ nông nghiệp sản xuất truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững thì người dân rất phấn khởi”, ông Lê An Quốc nói.

Nông dân Cần Thơ mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số mở ra hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững tại

Từ những trạm bơm điện tập trung đến hệ thống bơm nước điều khiển bằng điện thoại thông minh…, khoa học công nghệ đang từng bước giúp nông dân xã Phụng Hiệp nói riêng và nông dân thành phố Cần Thơ nói chung chủ động hơn trong sản xuất, nhất là mỗi khi mùa nước nổi về. Những đổi thay này cho thấy, khi chuyển đổi số được đưa vào thực tiễn sản xuất, nông dân không chỉ giảm bớt nhọc nhằn mà còn có thêm niềm tin, động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững, thích ứng tốt hơn với những diễn biến bất lợi của thời tiết.