Nông dân Gò Công lai tạo thành công giống chanh dây thích ứng hạn mặn

Từ một giống chanh dây địa phương, anh Trương Văn Phúc đã ghép với một số chanh dây ngoại nhập để cho ra giống chanh dây rất độc đáo được có tên là chanh dây Hồng Ngọt. Trái chanh dây này khi chín vỏ màu hồng, ruột vàng và có vị ngọt thanh, hương thơm có thể dùng để ăn tươi như một số trái cây khác.

Đặc biệt chanh dây Hồng Ngọt có ưu điểm hơn một số loại chanh dây khác là trái to (khoảng 200 gram) năng suất cao, sau 3 tháng trồng là cho trái, rất thích hợp với vùng đất nhiễm mặn, nắng gió của vùng ven biển Gò Công. Do chất lượng tốt nên giá trái chanh dây Hồng Ngọt cao gấp 2-3 lần so với các loại chanh dây ngoài thị trường. Hiện tại, người nông dân này đã nhân rộng được 500 gốc chanh dây Hồng Ngọt trên diện tích 3.000 m2.

Vườn chanh dây giống mới của anh Trương Văn Phúc lai tạo có nhiều ưu điểm, khả năng thích ứng cao với khô hạn.

Giống chanh dây Hồng Ngọt hiện được các nông dân vùng Gò Công đặt hàng mua về trồng nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay cho cây lúa kém hiệu quả. Ngoài việc nhân rộng giống chanh chất lượng cao để phục vụ nhu cầu người dân, anh Phúc còn xây dựng mô hình du lịch sinh thái “Vườn chanh Gò Công” sử dụng trái chanh dây chế biến ra nhiều loại nước giải khát cần thiết cho sức khỏe con người.

Anh Trương Văn Phúc nâng niu từng quả chanh do chính mình lai tạo ra.

Về việc lai tạo giống chanh dây Hồng Ngọt, anh Trương Văn Phúc chia sẻ: “Chanh dây này tôi lai tạo ra từ các loại chanh Đức, Mỹ, Nam Phi với giống chanh dây địa phương. Tôi lấy các giống chanh đó ghép nó sẽ đột biến ra giống chanh khác, sau đó lấy giống chanh mới này nhân giống ra. Chanh dây này có ưu điểm năng suất rất tốt, trái nhiều, phù hợp với vùng đất Gò Công dù nhiễm phèn mặn. Ngoài ra, trái chanh rất to, có thể bổ ra ăn sống được, nó tương đối ngọt”./.