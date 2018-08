Nông dân hợp tác trồng thanh long sạch xuất khẩu với giá cao

Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc là đơn vị tiên phong thực hiện chủ trương trồng thanh long chất lượng cao ở tỉnh Bình Thuận.

Ban đầu, đây là tổ hợp tác sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP nội địa. Do sản phẩm tiêu thụ bấp bênh, giá cả lên xuống thất thường, vào tháng 10/2016, các thành viên trong hợp tác xã đã quyết định nâng cấp đầu tư sản xuất thanh long theo quy trình GlobalGAP để xuất đi nhiều nước trên thế giới.

Sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, nông dân phải thực hiện đúng quy trình và ghi chép cẩn thận trong nhật ký.

Ông Võ Hồng Chiến là một trong số 11 thành viên tham gia hợp tác xã từ đầu. Với hơn 30 kinh nghiệm trồng thanh long, ông cho rằng, không còn con đường nào khác ngoài việc sản xuất theo quy trình an toàn để có đầu ra ổn định. Trồng theo quy trình mới GlobalGAP, trái thanh long sau thu hoạch đảm bảo không bị dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho người dùng vừa an toàn cho người trực tiếp sản xuất.

Nhờ sự hỗ trợ của dự án Socencoop và Mutrap do Liên minh Châu Âu tài trợ, cùng với quyết tâm nâng cao giá trị trái thanh long địa phương, các thành viên trong hợp tác xã đã tuân thủ và thực hành tốt quy trình. Đầu năm 2017, Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến đã được cấp chứng chỉ GlobalGAP. Toàn bộ sản lượng làm ra đều được xuất khẩu qua các thị trường khó tính với giá cao.

Thời gian qua, trái thanh long của hợp tác xã Thuận Tiến được mua với giá ổn định, 26.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với giá bình quân của thị trường. Điều này đã giúp nông dân yên tâm, mạnh dạn đầu tư sản xuất trên mảnh vườn của gia đình.

Ông Huỳnh Văn Tấc, một thành viên trong hợp tác xã cho biết, các thành viên trong hợp tác xã rất yên tâm bởi đầu ra của trái thanh long đã ổn định, duy trì giá cao, bây giờ chỉ lo tập trung cho sản xuất.

Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến hiện có 34 ha thanh long sạch. Từ đầu mùa vụ, hợp tác xã ký hợp đồng thu mua nông sản của các thành viên với mức giá ổn định theo đơn hàng của đối tác. Khi thanh long của thành viên chín, hợp tác xã sẽ cho kiểm tra các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trước khi tiến hành thu hoạch và đóng gói xuất khẩu.

Mỗi tháng, hợp tác xã xuất khẩu hơn 20 tấn qua nhiều thị trường khó tính trên thế giới như: Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Mỹ và gần đây là Hàn Quốc. Nhờ thị trường và giá cả ổn định, thu nhập của nông dân trong hợp tác xã cao hơn trước từ 40-45%.

Thanh long sạch của các thành viên trong Hợp tác xã Thuận Tiến luôn được tiêu thụ với giá cả ổn định.

Ông Trần Đình Trung, Giám đốc Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến cho biết: “Làm theo tiêu chuẩn sạch như vậy thì mức độ lợi nhuận của thành viên tăng rõ rệt hơn. Hiện nay, Việt Nam đã hội nhập quốc tế, cần phải sản xuất nông sản sạch mới mong đứng vững trên thị trường thế giới”.

Đầu năm nay, khi có thương hiệu, nhiều đối tác đã đến đặt hàng nhưng sản lượng hiện tại của hợp tác xã Thuận Tiến không đủ đáp ứng. Trước nhu cầu của thị trường cũng như hiệu quả mang lại từ hoạt động sản xuất thanh long sạch, việc thu hút thêm các thành viên tham gia hợp tác xã để mở rộng thêm diện tích đang được chính quyền địa phương quan tâm, khuyến khích.

Ông Lê Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc tâm đắc: “Chúng tôi thấy hướng đi này rất phù hợp, tạo công ăn việc làm cho nông dân, tạo đầu ra và bao tiêu sản phẩm rất tốt. Sắp tới, UBND xã và các ban ngành đoàn thể cũng như Mặt trận xã sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thu hút nhân dân tham gia vào hợp tác xã.”

Bình Thuận là thủ phủ thanh long của cả nước với tổng diện tích hơn 27.000 ha, cho sản lượng hơn 500.000 tấn/năm. Lâu nay vấn đề đầu ra luôn là bài toán khó, bởi hơn 80% sản lượng được xuất qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, giá cả bấp bênh. Nông dân Bình Thuận buộc phải thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản để tránh lệ thuộc vào một thị trường. Hợp tác xã Thuận Tiến đã nhanh chóng nắm bắt được xu thế này, mạnh dạn xây dựng mô hình phù hợp và gặt hái được thành công bước đầu ở địa phương./.

Từ thương binh 3/4 đến “ông vua” thanh long ruột đỏ đất Trảng Bom VOV.VN - Cây thanh long ruột đỏ mang về trên 3 tỷ đồng/năm cho cựu chiến binh Đoàn Trung Ngọc - "ông vua" thanh long ruột đỏ đất Trảng Bom, Đồng Nai. Thanh long vàng giá 700.000 đồng/kg nhưng cung vẫn không đủ cầu VOV.VN - Dù có giá tới 700.000 đồng/kg nhưng thanh long vàng Malaysia vẫn được nhiều khách hàng Việt tìm mua vì được cho là có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.