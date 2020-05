Nông dân kỳ vọng vụ lúa Hè thu tiếp tục bội thu

Hiện tại nông dân tỉnh Hậu Giang đã xuống giống gần dứt điểm vụ lúa Hè thu. Dù tình hình hạn, mặn xâm nhập trong thời gian qua diễn biến phức tạp nhưng nhờ tuân thủ lịch xuống giống của ngành nông nghiệp và chủ động trong việc phòng, chống nên lúa hè thu của nông dân trong tỉnh đang phát triển xanh tốt, hứa hẹn thêm một vụ mùa bội thu.

Năm nay do tình hình hạn, mặn diễn ra gay gắt, nhất là mặn xâm nhập với nồng độ khá cao, do đó trước khi nông dân xuống giống vụ lúa Hè thu, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang đã tiến hành rà soát và xây dựng khung lịch thời vụ gieo sạ cụ thể cho từng vùng nhằm hạn chế tình trạng thiếu nguồn nước ngọt phục vụ tưới tiêu ngay đầu vụ do hạn, mặn, cũng như né rầy nâu để phòng trừ bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá.

Lúa hè thu ở Hậu Giang đang phát triển xanh tốt, hứa hẹn thêm một vụ mùa bội thu.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra và khuyến cáo người dân chỉ xuống giống lúa Hè thu tại những nơi đảm bảo các điều kiện về sản xuất như: Có đê bao, thủy lợi nội đồng và trạm bơm khép kín nhằm chủ động được nguồn nước, đồng thời khuyến cáo người dân không nên nóng vội gieo sạ sớm, nhất là tại những vùng bị mặn xâm nhập của huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh.

Đến thời điểm này, nông dân trong tỉnh đã xuống giống được hơn 71.000ha lúa Hè thu, còn khoảng hơn 5.000ha đất ở những vùng gặp khó khăn về nguồn nước sẽ được bà con gieo sạ trong những ngày tới khi có mưa.

Điều đáng phấn khởi là qua kiểm tra thực tế, các diện tích lúa Hè thu đã xuống giống đều nằm trong các vùng sản xuất theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Hiện lúa ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh khoảng 32.000ha, làm đòng khoảng 28.000ha và trổ chín là hơn 11.000ha.

Nhiều nông dân ở Hậu Giang cho biết, nhờ có động lực lớn từ vụ Đông xuân vừa qua là lúa trúng mùa và bán được giá cao nên sang vụ lúa Hè thu này, bà con trong tỉnh đều quan tâm chăm sóc tốt từ khâu làm đất, xuống giống đến lúa giai đoạn hiện tại.

Vì vậy, các ruộng lúa Hè thu đều sinh trưởng tốt, dịch hại tấn công ít. Mặt khác, nhờ chọn gieo sạ một số giống lúa theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp và theo đặt hàng của doanh nghiệp nên bà con tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng về thị trường đầu ra thuận lợi, giá bán hấp dẫn trong vụ lúa này./.