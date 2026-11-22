Trên khu rẫy rộng 2 ha trồng cà phê xen hồ tiêu, ông Phạm Văn Quyền ở phường Ea Kao cùng gần chục nhân công thu hái cà phê. Ông Quyền cho biết, năng suất vụ này tăng đôi chút so với vụ trước, nhưng giá cà phê đã giảm hơn 20.000đ/kg, nên chắc chắn gia đình sẽ không bán ngay.

Người trồng cà phê ở Đắk Lắk đang bước vào thu hoạch niên vụ 2026-2027.

“Nhà tôi vụ này sản lượng chắc được 7,8 - 7,9 tấn nhân. Thường phải đến tháng 3 - 4 hằng năm, khi cà phê thế giới khan hàng, giá mới tăng. Lúc đó nhà tôi mới bán", ông Quyền nói.

Gia đình ông Ngô Văn Khoa, ở xã Cư M’gar cũng lựa chọn giữ hàng vì giá cà phê đang giảm sâu. “Năm nay nhà dự trù được hơn 3 tấn nhân, mà bây giờ thấy giá thấp thế này thì sẽ giữ lại cà phê, để lại mình phơi. Tôi nghĩ qua thời điểm tầm tháng 3 – 4/2027 giá cà phê mới có thể lên lại", ông Khoa cho hay.

Sản lượng cà phê niên vụ này ở Đắk Lắk tăng đôi chút.

Trong khi đa số người trồng cà phê tính giữ lại sản phẩm đến cuối vụ mới bán, thì nhiều doanh nghiệp thu mua cho rằng tích trữ cà phê chính là tích trữ rủi ro. Bà Phan Thị Dung, Giám đốc Doanh nghiệp thu mua nông sản Trường Khuyên, phường Ea Kao, cho biết, mỗi năm đơn vị thu mua khoảng 6.000 tấn cà phê nhân. Từ khi giá cà phê tăng quá 70.000đ/kg, doanh nghiệp không còn tích trữ hàng.

“Doanh nghiệp không dám trữ cà phê. Phương châm hiện nay là giá cao thì nhập vào rồi bán ra, cứ bán trước, mua sau. Nếu trữ hàng lúc giá cao mà giá lại rớt tự do thì sẽ lỗ nặng. Từ mức 135.000 đồng/kg xuống còn 72.000 đồng/kg là giảm gần một nửa", bà Dung chia sẻ.

Với những doanh nghiệp có quy mô thu mua, xuất khẩu lớn, việc chủ động nguồn hàng, bán hàng linh hoạt, đã trở thành nguyên tắc kinh doanh. Như Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk, doanh nghiệp xuất khẩu 140.000 tấn trong năm 2025, luôn có phương châm thu mua đến đâu tiêu thụ đến đó, không tích trữ hàng để chờ giá.

Theo ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp, giá cà phê giảm trong hơn một tuần qua chủ yếu do sản lượng của thế giới tăng đáng kể trong những vụ gần đây. Thời điểm này, Việt Nam thu hoạch niên vụ 2026–2027, càng khiến nguồn cung tăng, tạo áp lực giảm giá. Bên cạnh đó, đồng USD giảm giá so với đồng Việt Nam cũng là yếu tố tác động đến giá cà phê xuất khẩu.

Ngành chức năng khuyến cáo, nếu trữ cà phê, người trồng ở Đắk Lắk cần đảm bảo điều kiện tích trữ.

“Tỷ giá USD cách đây 2 tháng là hơn 26.200 đồng/USD, hiện rớt xuống chỉ còn 25.700 đồng/USD. Đây là yếu tố cộng hưởng khiến giá cà phê Việt Nam bán ra thu về ngoại tệ thấp hơn, góp phần kéo giá cà phê giảm. Đồng thời, 80–90% cà phê Việt Nam được kinh doanh theo phương thức chốt giá sau, theo mức trừ lùi hoặc cộng thêm. Như vậy, khi lượng hàng của Việt Nam bán ra nhiều, các đơn vị thu mua sẽ ép giá và tìm cách giãn mức trừ lùi đó ra", ông Lê Thanh Sơn phân tích.

Đắk Lắk hiện có 217.700 héc-ta cà phê, năng suất ước đạt 2,86 tấn/héc-ta, sản lượng niên vụ 2026–2027 đạt trên 580.000 tấn, tăng khoảng 10% so với niên vụ trước. Hiện tại, dù giá cà phê có lúc giảm còn 72.000 đồng/kg, nhưng người trồng vẫn có lợi nhuận khá. Theo ông Nguyễn Hắc Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, trước mọi biến động của giá cả thị trường, người trồng cà phê Đắk Lắk vẫn luôn kiên trì nâng cao chất lượng.

Cà phê vẫn luôn là cây trồng chủ lực của nông dân Tây Nguyên, dù giá cả biến động theo cung cầu thị trường.

“Phải bảo đảm chất lượng cà phê đầu vào. Đồng thời, chúng ta phải thường xuyên theo dõi thông tin giá trên các phương tiện báo chí, phát thanh, truyền hình và các kênh khuyến nông; đánh giá, nhận định thị trường cà phê quốc tế để lựa chọn thời điểm xuất bán phù hợp. Riêng đối với cà phê giữ lại, cần bảo quản tốt để bảo đảm chất lượng trước khi đưa ra thị trường đảm bảo thuận lợi", ông Nguyễn Hắc Hiến khuyến cáo.

Sang tháng 11 năm nay, giá cà phê giảm mạnh. Từ trên 90 nghìn đồng/kg xuống còn 72 nghìn đồng/kg. So với đỉnh giá năm 2024, giá cà phê ở Tây Nguyên giảm gần 42% giá trị. Giá giảm sâu và nhanh khiến cả nông hộ và doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu ở Đắk Lắk đều rất thận trọng.