"Nóng" tình trạng hàng lậu qua đường biên ở Long An

VOV.VN - Long An có đường biên giới giáp với Campuchia dài gần 134 km. Dọc tuyến biên giới Long An thời điểm này, phía Campuchia luôn có nhiều tụ điểm tập kết hàng lậu, chờ thời cơ để tuồn vào Việt Nam. Các lực lượng chức năng của Long An cũng liên tục triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm đưa hàng lậu qua biên giới.