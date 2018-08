Novaland được vinh danh là thương hiệu tuyển dụng tốt nhất Châu Á

Tập đoàn Novaland vừa được vinh danh là “Thương hiệu tuyển dụng tốt nhất Châu Á năm 2018” tại lễ trao giải thưởng Asia’s Best Employer Brand Awards 2018 tổ chức tại Singapore. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Thương hiệu tuyển dụng Novaland vinh dự nằm trong danh sách uy tín này.

Đại diện Tập đoàn Novaland nhận giải thưởng Asia’s Best Employer Brand Awards 2018.

Giải thưởng Asia’s Best Employer Brand Awards do Viện Nghiên cứu Thương hiệu Nhà tuyển dụng (Employer Branding Institute), hội nghị Nhân sự thế giới (World HRD Congress) và Tập đoàn Stars of the Industry Group tổ chức.

Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tại châu Á và thế giới như TS. Arun Arora (cựu Chủ tịch The Economic Times), TS. Bhatia (Nhà sáng lập World CSR Day and World Sustainability), Jack Johes (Chủ tịch World HRD Congress)…

Asia’s Best Employer Brand Awards được đánh giá một trong những giải thưởng danh giá và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nhân sự của khu vực, góp phần tôn vinh những nỗ lực và thành tựu của các doanh nghiệp và các cá nhân xuất sắc trong việc thu hút và phát triển nhân tài; cũng như ghi nhận các cá nhân xuất sắc trong quản lý nhân sự.

Trong lần tổ chức thứ 9 của giải thưởng, Ban tổ chức đã trao giải cho gần 100 doanh nghiệp thuộc gần 20 nước tại khu vực châu Á. Tập đoàn Novaland là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực Bất động sản Việt Nam được vinh danh “Thương hiệu tuyển dụng tốt nhất Châu Á”năm nay.

Với phương châm đầu tư vào nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu, Novaland hiệnxây dựng và cập nhật những chế độ phúc lợi tốt và cạnh tranh nhất trên thị trường cho nhân viên như:

Phúc lợi dành cho nhân viên: bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện Nova Care, bảo hiểm nhân thọ, chương trình khám sức khỏe thường niên; mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi, chính sách mua cổ phiếu ưu đãi ESOP; hưởng những tiện ích do chính mình tạo nên như nhà ở, phòng gym, hồ bơi, khách sạn, khu nghỉ dưỡng…

Phúc lợi dành cho gia đình của nhân viên: bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người thân, chính sách khuyến học, chính sách du lịch cho nhân viên và người thân…

Đặc biệt, tùy theo các cấp bậc, cán bộ chủ chốt Novaland có thêm quyền lợi hấp dẫn như: xe ô tô riêng, được mua bảo hiểm y tế mức cao, hưởng chính sách du lịch cùng gia đình hàng năm, được tham quan học tập thực tế kết hợp du lịch nước ngoài...

Bên cạnh đó, tại Novaland, mọi nhân viên đều được khuyến khích và có cơ hội phát triển năng lực chuyên môn, thông qua các chương trình đào tạo chất lượng do chính Trung tâm đào tạo của Tập đoàn – NovaGroup Leadership Center (NLC) – kết hợp với nhiều đối tác giáo dục danh tiếng tổ chức. NLC hiện có các khóa đào tạo nổi bật như: Mini – MBA, quản lý dự án khách sạn – nghỉ dưỡng, kỹ năng bán hàng, công nghệ thiết kế mới – BIM, tài chính, phân tích đầu tư…

Hiện, Novaland có hơn 1.500 nhân sự “Chính trực – Hiệu quả - Chuyên nghiệp”, có chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực. Qua hơn 26 năm hình thành và phát triển, thương hiệu tuyển dụng Novaland đã được nhiều tổ chức trong nước, quốc tế đánh giá cao thông qua các giải thưởng uy tín như: Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, “Doanh nghiệp có chiến lược phát triển nguồn nhân lực xuất sắc” (giải thưởng Asia Responsible Entrepreneurship Awards) …

