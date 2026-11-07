Ông Giang Văn Hiển được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp

Theo quyết định, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) bổ nhiệm ông Giang Văn Hiển (sinh năm 1980), nguyên Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh, giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Giang Văn Hiển vừa được bổ nhiệm làm Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), chúc mừng ông Giang Văn Hiển được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp. Ông đánh giá ông Hiển là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm, bản lĩnh và năng lực chuyên môn. Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với cá nhân ông Hiển trên cương vị công tác mới.

Cục trưởng Cục Thuế đề nghị ông Giang Văn Hiển tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công chức Thuế tỉnh Đồng Tháp nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Như vậy, lãnh đạo Thuế tỉnh Đồng Tháp hiện nay gồm ông Giang Văn Hiển, Trưởng Thuế tỉnh và các Phó Trưởng Thuế tỉnh: ông Đoàn Hữu Hiếu, ông Trần Văn Khoa, ông Nguyễn Quốc Sơn và ông Võ Tấn Tân.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng ông Giang Văn Hiển

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng cán bộ vừa được bổ nhiệm và cho rằng, cơ quan thuế có vai trò rất quan trọng trong công tác thu ngân sách địa phương. Với bề dày kinh nghiệm trong công tác của ông Giang Văn Hiển, tân Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua, sẽ góp phần giúp địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu về thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, sớm đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Thời gian qua, Thuế tỉnh Đồng Tháp luôn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác hiệu quả nguồn thu, chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế. Nhờ đó, công tác thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, góp phần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.