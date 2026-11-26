

Ngày 26/11, Kỳ họp lần thứ II Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Đầu tư giữa Việt Nam và Panama đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội và thành phố Panama.

Phát biểu tại Kỳ họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái khẳng định, Việt Nam coi Panama là đối tác quan trọng tại Mỹ Latinh và sẵn sàng cùng Panama thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng. Với vị trí chiến lược trong hệ thống thương mại và logistics toàn cầu, Panama sẽ là đầu mối trung chuyển, phân phối để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Mỹ, Caribe và Nam Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại kỳ họp

Về phần mình, Thứ trưởng Omar Torres De León đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero vào đầu tháng 10/2026 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam - Panama với hàng loạt các văn kiện hợp tác quan trọng đã được ký kết, tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Tại Kỳ họp, hai Bên đã trao đổi, rà soát tình hình hợp tác song phương và thống nhất các định hướng, nội dung hợp tác cần triển khai trong thời gian tới trong 6 lĩnh vực trụ cột: kinh tế - thương mại, nông nghiệp, khoa học công nghệ, đầu tư, giao thông vận tải và văn hóa – thể thao – du lịch.

Hai Bên nhất trí tiếp tục đa dạng hóa thương mại, tăng cường kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh trao đổi giữa các cơ quan xúc tiến thương mại, phòng thương mại và cộng đồng doanh nghiệp nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường mỗi nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai Bên nhất trí tăng cường phối hợp về kiểm dịch động, thực vật, an toàn thực phẩm, trao đổi kỹ thuật và thúc đẩy mở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông sản. Khoa học và công nghệ được xác định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác. Hai bên nhất trí thiết lập đầu mối liên lạc giữa các cơ quan liên quan quan, tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi chuyên gia và kết nối doanh nghiệp.

Các đại biểu của hai đoàn cũng trao đổi về khả năng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế biển, chuyển dịch năng lượng, nông nghiệp thông minh, chế biến thực phẩm và sản xuất hàng tiêu dùng; đồng thời nhất trí thúc đẩy đảm phán Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Panama Omar Torres De León đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Panama thời gian qua.

Hai Bên ghi nhận những kết quả hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng hải và hàng không thông qua các văn kiện mới được ký kết, đồng thời đề ra các định hướng hợp tác trong tương lai đối với các lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Panama được kỳ vọng sẽ tạo những bước tiến cụ thể trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương.

Trong khuôn khổ Kỳ họp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Thứ trưởng Công Thương Panama Omar Torres De León đã ký Biên bản Kỳ họp lần II Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Panama.

Trong nhiều năm qua, Panama luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai nước năm 2025 đạt 478,1 triệu USD (tăng 19,2% so với năm 2024). Trong đó, xuất khẩu sang Panama đạt 462,6 triệu USD (tăng 18,42%), nhập khẩu đạt 15,5 triệu USD (tăng 48,14%). Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Panama bao gồm giày dép các loại, điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng thủy sản. Ở chiều ngược lại, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Panama gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thuỷ sản…