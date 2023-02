Petrosetco kinh doanh chứng khoán lỗ hơn 240 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Petrosetco (mã chứng khoán PET) - đơn vị thành viên của PVN - kết thúc năm 2022 với lợi nhuận sau thuế hơn 167,83 tỷ đồng chỉ bằng 1/2 lợi nhuận của năm 2021 (311.45 tỷ đồng).

Trong quý 4 năm 2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 4.835 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm trước là 6.113) giảm 20,1% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 0,7 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính được Petrosetco giải trình là do ghi nhận lỗ từ hoạt động đầu tư trong quý 4 năm 2022.

Mục tiêu đạt lợi nhuận 420 tỷ đồng của Petrosetco đặt ra trong năm 2022 không đạt được.

(Ảnh minh họa - KT)

Như vậy, sau 2 năm 2020 và 2021 có tăng trưởng tốt do mảng dịch vụ phân phối sản phẩm Apple, hoạt động mua bán thiết bị viễn thông, máy tính thì tới năm 2022 lợt nhuận Petrosetco trước thuế 213 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 167,84 tỷ đồng.

Lợi nhuận bị kéo giảm do Petrosetco đầu tư kinh doanh chứng khoán lỗ 247,4 tỷ đồng trong năm 2022.

Việc đầu tư chứng khoán của Petrosetco bắt đầu từ năm 2021, quý 4 năm 2021 ghi nhận lãi từ đầu tư kinh doanh chứng khoán là 36,2 tỷ đồng, nhưng đến quý 4 năm 2022 lỗ do kinh doanh chứng khoán là hơn 176,1 tỷ đồng, lũy kế trong cả năm 2022 là 247,4 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, Petrosetco gần như đã bán hết danh mục đầu tư và chỉ còn giữ lại 24,5 tỷ đồng đầu tư chứng khoán.

Phân phối và dịch vụ ngành dầu khí luôn là mảng kinh doanh chính và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Petrosetco, năm 2022 đạt khoảng 17.919 tỷ đồng và chiếm khoảng 89% cơ cấu doanh thu. Với đặc thù của ngành phân phối, nhu cầu vốn lưu động của Petrosetco là rất lớn.

Tuy nhiên, khoản lỗ đầu tư chứng khoán cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của Petrosetco. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/2 cổ phiếu PET giảm 1.000 đồng còn 20.500 đồng/cổ phiếu.