Phạt chủ đầu tư bán căn hộ ở Thủ Thiêm nhưng chậm thông báo thông tin



UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh do không thực hiện đúng quy định về việc thông báo thông tin khi bán nhà cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Duy Phương)

Theo đó, UBND TP.HCM phạt tổng cộng 875 triệu đồng đối với Công ty Đại Quang Minh do có hành vi bán căn hộ cho nhóm khách hàng nước ngoài tại các dự án trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh (thuộc TP Thủ Đức cũ) nhưng chậm gửi thông báo bằng thư điện tử và văn bản đến Sở Xây dựng về tên người mua, địa chỉ nhà ở đã bán.

Tổng số căn hộ mà Công ty Đại Quang Minh đã bán cho người nước ngoài là 87 căn, trong đó 9 căn thuộc Khu nhà ở thấp tầng (khu II), 16 căn thuộc Khu nhà ở thấp tầng (khu II) và 62 căn tại Khu nhà ở phức hợp, thương mại, dịch vụ tổng hợp đa chức năng và bệnh viện quốc tế (Khu VI).

Công ty Đại Quang Minh không bị áp dụng hình thức phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả, nhưng buộc phải nộp đủ tiền phạt vào tài khoản Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.