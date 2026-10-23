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Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ Sáu, 18:54, 23/10/2026
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VOV.VN - Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 góp phần đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với đời sống, khuyến khích những lựa chọn sử dụng năng lượng có trách nhiệm và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.


Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3), ngày 23/10, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương), phối hợp cùng Tạp chí Công Thương tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”.

Tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên năm 2025, với hàng chục nghìn người tham gia đến từ gần 900 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên toàn quốc, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, được Bộ Công Thương tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ những cách làm thiết thực và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.

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Ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026

Đặc biệt, 2026 cũng là năm đầu tiên triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức, cá nhân cần hiểu đúng quy định, nhận thức rõ trách nhiệm và biết cách thực hiện trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gần gũi, dễ hiểu và gắn với những tình huống thực tế.

Phát biểu phát động cuộc thi, ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) cho biết, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững. Đối với doanh nghiệp, đây là giải pháp giúp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Đối với mỗi gia đình, tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi tiêu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng.

“Để Cuộc thi năm nay đạt được mục tiêu đề ra, Ban Tổ chức mong muốn các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể quan tâm phổ biến thông tin, tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên, người lao động tham gia; đồng thời gắn việc hưởng ứng cuộc thi với hoạt động tiết kiệm năng lượng tại chính đơn vị mình. Những sáng kiến phù hợp, những thay đổi nhỏ được duy trì thường xuyên sẽ góp phần đưa kiến thức từ cuộc thi vào cuộc sống”, ông Tùng nhấn mạnh.

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PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi

Lan tỏa lối sống tiết kiệm, văn minh và bền vững

Theo PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” được triển khai trong ngành Công Thương là hoạt động thiết thực, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người học và cộng đồng. Với sinh viên, đây còn là cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân.

“Ý nghĩa lâu dài của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả hay giải thưởng, còn ở những kiến thức, trải nghiệm và ý thức trách nhiệm mà sinh viên có được. Từ việc hiểu đúng các quy định pháp luật đến những việc đơn giản như sử dụng điện hợp lý, tránh lãng phí trong học tập và sinh hoạt đều có thể góp phần lan tỏa lối sống tiết kiệm, văn minh và bền vững”, PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài khẳng định.

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Nghi thức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026

Với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, Cuộc thi năm 2026 kỳ vọng tiếp tục thu hút sự hưởng ứng của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; qua đó góp phần đưa kiến thức pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đến gần hơn với đời sống, khuyến khích những lựa chọn sử dụng năng lượng có trách nhiệm và lan tỏa văn hóa tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 chính thức được phát động từ ngày 23/10/2026, gồm 3 vòng chính:  

Vòng Sơ khảo: Tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến dành cho các cá nhân và tập thể tham gia dự thi thông qua các thiết bị điện tử. Vòng sơ khảo: Diễn ra từ ngày 23/10 - 13/11/2026, gồm 3 tuần thi. Kết thúc 3 tuần thi, Ban Tổ chức công bố các đội đủ điều kiện tham dự vòng tập huấn. Các thí sinh có thể tham gia vòng sơ khảo trực tuyến tại địa chỉ: timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn, đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo.

Vòng Tập huấn: Ban Tổ chức và các chuyên gia tiến hành tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng trình diễn, truyền tải thông điệp cho các đội thi. Qua vòng tập huấn, Ban Tổ chức lựa chọn từ 3 - 5 đội tham dự vòng chung kết.

Vòng Chung kết: Dự kiến diễn ra trong tháng 11/2026 theo hình thức trực tiếp với sự tranh tài của các đội xuất sắc nhất. Các đội sẽ thể hiện kiến thức, hiểu biết pháp luật và tài năng thông qua sân khấu hóa việc áp dụng pháp luật, xử lý tình huống pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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