Phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang chưa đủ các điều kiện sản xuất

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ tự quản phòng chống dịch Covid- 19 Khu phố 4, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 1 trường hợp điều khiển xe mô tô BKS 14AA- 006.28 chở theo một thùng cát-tông khẩu trang y tế nghi không rõ nguồn gốc. Thông tin đã được chuyển đến lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong thùng cát-tông có 34 hộp khẩu trang hiệu Anh Tuoi Face Masks, mỗi hộp có 50 chiếc khẩu trang y tế. Chủ phương tiện là bà Nguyễn Thị Chín (sinh năm 1960) trú tại tổ 3 khu 6 phường Hà Tu, TP Hạ Long. Bà Chín khai nhận, số khẩu trang trên do gia đình tự sản xuất. Công an Phường Hồng Hà đã lập biên bản, bàn giao cho Công an thành phố và Đội quản lý thị trường số 5.



Qua quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng tại cơ sở sản xuất khẩu trang của gia đình, bà Chín không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm và các giấy tờ đảm bảo đủ điều kiện về sản xuất khẩu trang y tế theo quy định.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định./.