Doanh nghiệp thủy sản tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương

Tại xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, công việc tại các nhà máy thủy sản đã trở thành nguồn thu nhập ổn định của nhiều lao động địa phương. Không phải đi làm ăn xa, người lao động vừa có việc làm thường xuyên, vừa thuận tiện chăm sóc gia đình. Với nhiều chị em phụ nữ, đây còn là điều kiện để an tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chị Dương Thị Thu An và chị Nguyễn Thị Giao Linh, xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Em làm ở công ty được 12 năm rồi, mức lương ổn định khoảng 18 đến 20 triệu đồng/tháng. Công việc ngay tại địa phương nên giảm chi phí đi lại, thuận tiện chăm sóc con cái. Có nguồn thu nhập ổn định và lâu dài để lo cho con đi học, phát triển tương lai. Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho công nhân, rồi có quà cho nhân viên những dịp lễ, Tết. Đặc biệt, công ty rất quan tâm đến lao động nữ, hằng năm đều có quà nhân ngày 8/3, ngày 20/10 và quan tâm, hỗ trợ những chị em có hoàn cảnh khó khăn”.

Không chỉ tạo việc làm và thu nhập, các doanh nghiệp thủy sản còn góp phần giữ chân lao động tại địa phương, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trước nhu cầu mở rộng sản xuất, việc bảo đảm nguồn nhân lực cũng là vấn đề được doanh nghiệp quan tâm.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản xuất thủy sản tăng bình quân 6,87% mỗi năm.

Ông Nguyễn Phương, Giám đốc Nhà máy, Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Công ty mong muốn địa phương, UBND tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi để công ty hoạt động tốt; đồng thời hỗ trợ kết nối, giới thiệu nguồn lao động tại địa phương để công ty có điều kiện tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu sản xuất”.

Cùng với nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh. Tại Công ty Cổ phần Thức ăn Thủy sản Feed One, công nghệ tự động hóa đang được ứng dụng ngày càng sâu vào quy trình sản xuất. Từ phòng điều khiển trung tâm, nhiều công đoạn được giám sát và vận hành bằng hệ thống hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Với khoảng 300 lao động địa phương, doanh nghiệp còn chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng, giúp người lao động thích ứng với yêu cầu sản xuất mới.

Bên cạnh đầu tư công nghệ, doanh nghiệp quan tâm đến các giải pháp giảm tác động môi trường như sử dụng bao bì tái chế, hướng đến quy trình sản xuất xanh, bền vững. Xa hơn, việc mở rộng vùng nuôi, gắn sản xuất thức ăn với nhu cầu thực tế của người nuôi cũng là hướng đi nhằm tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị thủy sản.

Ông Võ Phú Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thức ăn Thủy sản Feed One chia sẻ: “Trong tương lai, công ty cũng muốn phát triển vùng nuôi. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, trực tiếp khảo sát để xem xét điều chỉnh quy hoạch, tháo gỡ những vướng mắc. Công ty rất mong muốn gắn bó với địa phương, cùng đồng hành phát triển kinh tế”.

Những nỗ lực đầu tư, mở rộng sản xuất của doanh nghiệp đang góp phần tạo thêm động lực cho ngành thủy sản Đồng Tháp. Tính đến cuối tháng 9/2026, diện tích thả nuôi thủy sản toàn tỉnh đạt gần 21.220 ha, tăng 1,53% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi và khai thác đạt hơn 815.700 tấn, tăng 9,21%. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng để tỉnh phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đổi mới công nghệ, nâng tầm chuỗi giá trị thủy sản Đồng Tháp

Để khai thác hiệu quả lợi thế, các doanh nghiệp không chỉ chú trọng mở rộng quy mô mà còn hướng đến nâng cao giá trị ngành hàng từ khâu đầu vào đến đầu ra. Trong đó, chủ động nguồn thức ăn thủy sản chất lượng, nâng cao hiệu quả nuôi và kiểm soát chất lượng sản phẩm là những yếu tố quan trọng để tăng sức cạnh tranh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May Sa Đéc và ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Cá chia sẻ, trước đây, thức ăn nuôi thủy sản ở thị trường Việt Nam hầu như phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Để người nuôi có được nguồn thức ăn từ nguyên liệu an toàn, tối ưu dinh dưỡng, giúp cá tăng trưởng tốt và vùng nuôi hiệu quả, trong năm 2026, chiến lược của Cỏ May Sa Đéc là phát triển hai dòng sản phẩm: đậu nành lên men T-Bio Peptide và thức ăn thủy sản. Đây là những sản phẩm hướng đến xu thế phát triển bền vững của thị trường”.

Chủ động nguồn thức ăn thủy sản chất lượng

Cùng với đó, một ao nuôi có diện tích từ hơn 1 ha đến 2 ha, trước đây sản lượng đạt khoảng 500 tấn. Bây giờ, chúng tôi giảm sản lượng nuôi xuống còn 400 tấn trở lại, nhưng con cá phát triển tốt, không bị dịch bệnh. Vì vậy, sản phẩm làm ra có chất lượng tốt, được khách hàng nước ngoài tin dùng. Các doanh nghiệp chúng tôi luôn tâm huyết với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày một tốt hơn.

Với việc chủ động nguồn đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất đến cải thiện chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp đang từng bước góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản. Trên cơ sở những lợi thế sẵn có, Đồng Tháp định hướng phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, tăng cường chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản xuất thủy sản tăng bình quân 6,87% mỗi năm, tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt 37.360 tỷ đồng, tổng sản lượng đạt hơn 1,4 triệu tấn. Riêng sản lượng thủy sản chế biến phấn đấu tăng trên 6% mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản chế biến tăng 10% mỗi năm. Đáng chú ý, trên 70% doanh nghiệp chế biến thủy sản đạt trình độ công nghệ từ trung bình tiên tiến trở lên.

Từ việc làm ổn định cho người lao động đến đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng chuỗi liên kết, ngành thủy sản Đồng Tháp đang từng bước khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có. Trong đó, doanh nghiệp là lực lượng thúc đẩy, người lao động là nguồn lực quan trọng và sự đồng hành của chính quyền là điều kiện để các tiềm năng được phát huy. Đây chính là nền tảng để ngành thủy sản phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.