Phát triển chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại Nghệ An, tạo sinh kế bền vững

Chủ Nhật, 06:30, 24/05/2026
VOV.VN - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại tỉnh Nghệ An, chuyển giao kỹ thuật canh tác tỏi chất lượng cao, hướng tới phát triển sinh kế bền vững.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với các bên liên quan thực hiện dự án phát triển chuỗi giá trị tỏi Sanuki tại xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023–2026. Dự án nằm trong chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của JICA, dựa trên đề xuất của Hợp tác xã Farmers’Co-op (tỉnh Kagawa, Nhật Bản).

phat trien chuoi gia tri toi sanuki tai nghe an, tao sinh ke ben vung hinh anh 1
Chuyên gia Nhật Bản chuyển giao kỹ thuật canh tác hiện đại cho nông dân Nghệ An

Mục tiêu của dự án là góp phần tạo việc làm, cải thiện sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh cho tỏi Sanuki — từ sản xuất, xử lý sau thu hoạch, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ trên thị trường.

Dự án đã thực hiện các mô hình trồng thử nghiệm tại địa phương nhằm xác định phương pháp canh tác phù hợp và xây dựng quy trình kỹ thuật cho nông dân. Đồng thời, dự án cũng kiểm chứng khả năng thích nghi của giống tỏi Sanuki với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Nghệ An, cũng như tính khả thi của các khâu bảo quản và chế biến sau thu hoạch.

Kết quả cho thấy, thông qua theo dõi và phân tích nhiệt độ trong 3 năm, điều kiện canh tác tại địa phương có sự khác biệt so với dự kiến ban đầu, làm cơ sở điều chỉnh kỹ thuật phù hợp. Các mô hình thử nghiệm tại xã Na Ngoi đã giúp hoàn thiện quy trình sản xuất, bao gồm quản lý sâu bệnh, cải tạo đất, tưới tiêu và sử dụng màng phủ. Những nội dung này đã được hệ thống hóa thành tài liệu hướng dẫn cho nông dân.

Bên cạnh đó, dự án đã đánh giá khả năng tiếp nhận kỹ thuật và triển vọng nhân rộng mô hình thông qua khảo sát thực địa và hình thức canh tác ủy thác. Các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm như chế biến tỏi đen, tỏi ngâm xì dầu cũng được thử nghiệm thành công. Dự án đồng thời hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sản xuất như máy kéo, máy cày, nhà kính và cơ sở bảo quản giống.

Đáng chú ý, các thực tập sinh người Nghệ An từng làm việc tại Nhật Bản đã tham gia dự án với vai trò kỹ thuật viên, trực tiếp hướng dẫn canh tác cho nông dân. Mô hình này được đánh  giá là ví dụ hiệu quả về việc chuyển giao và ứng dụng tri thức, kỹ năng từ nước ngoài về phát triển địa phương.

kinh te.jpg

Dự án JICA giúp Hà Nội đỡ ngập lụt sau mưa bão

VOV.VN - Với sự hỗ trợ của JICA, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá – một trong những nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam - đã giúp cải thiện tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở Hà Nội sau mưa bão.

Trần Ngọc/VOV.VN
JICA: Nhật Bản có thể chia sẻ kinh nghiệm vận hành chính quyền 2 cấp với Việt Nam
VOV.VN - Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đánh giá cao mô hình chính quyền hai cấp của Việt Nam, đồng thời cho biết sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm, bài học trong phát triển chính quyền hai cấp tại Nhật Bản.

Lãnh đạo VOV tiếp đoàn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 3/9, đoàn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam do Trưởng đại diện Kobayashi Yosuke dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trưởng Đại diện JICA Việt Nam: Đẩy mạnh liên kết giữa các đối tác của hai nước

VOV.VN - Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, ông Kobayashi Yosuke cam kết sẽ đẩy mạnh hợp tác và góp phần thúc đẩy hơn nữa đối thoại và liên kết giữa các đối tác của hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

