Phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế mà còn phải nâng cao khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Đây cũng là một trong những định hướng quan trọng được đặt ra tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.

Phát triển hạ tầng phải gắn với khả năng chống chịu thiên tai

Những năm gần đây, hệ thống kết cấu hạ tầng của Việt Nam có bước phát triển đáng kể với nhiều tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và đô thị mới được đầu tư. Tuy nhiên, tình trạng ngập úng tại các đô thị, sạt lở gây chia cắt giao thông miền núi hay hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long đang đặt ra yêu cầu nhìn nhận lại chất lượng và khả năng chống chịu của các công trình hạ tầng.

Tính đến tháng 10/2025, ba cơn bão đã gây thiệt hại hơn 3.200 tỷ đồng đối với hạ tầng đường bộ tại 9 tỉnh, thành phố. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, cầu cống hư hỏng, không chỉ làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân mà còn cản trở hoạt động cứu hộ, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận dịch vụ y tế.

Ở Hà Nội, mặc dù một số dự án chống ngập khẩn cấp bước đầu phát huy hiệu quả.

Tại các đô thị lớn, bất cập lại nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa phát triển không gian đô thị và khả năng tiêu thoát nước. Ở Hà Nội, mặc dù một số dự án chống ngập khẩn cấp bước đầu phát huy hiệu quả, nhưng hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm, kênh dẫn và các công trình đầu mối tại một số khu vực vẫn chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

Thực tế này đặt ra vấn đề: Một công trình có thể đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại thời điểm xây dựng, nhưng liệu có đủ khả năng vận hành an toàn trong điều kiện khí hậu ngày càng cực đoan?

Theo TS. Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, bão lũ không chỉ gây hư hỏng cầu đường, cản trở giao thông tức thời mà còn làm suy giảm chất lượng hạ tầng về lâu dài. Điều này đòi hỏi sớm hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng, khai thác và vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện và các công trình liên quan.

“Phải tiếp tục phân công rõ trách nhiệm cơ quan chức năng và tận dụng thế mạnh của nhân dân trong việc chung tay khắc phục hậu quả. Về lâu dài, chúng ta chú trọng các giải pháp quy hoạch tổng thể, nhận diện được rủi ro và có những giải pháp để kiểm soát rủi ro đó. Ví dụ, các khu vực có lũ lụt lớn thì chúng ta có những giải pháp chuẩn bị, và có những chiến lược lớn ứng phó nước biển dâng hoặc thủy lợi” - TS. Trần Hữu Minh chia sẻ.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị xác định phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng phát triển hài hòa giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; gắn phát triển hạ tầng với thích ứng biến đổi khí hậu, đồng bộ với hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục và thể thao.

Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, bởi một hệ thống hạ tầng hiện đại không chỉ được đánh giá qua quy mô công trình mà còn ở khả năng kết nối giữa giao thông, năng lượng, cấp thoát nước, thông tin và các dịch vụ xã hội thiết yếu.

Trong điều kiện thiên tai, một tuyến đường bị chia cắt có thể khiến người dân không tiếp cận được bệnh viện; hệ thống điện bị gián đoạn có thể làm tê liệt hoạt động cấp nước; mạng viễn thông mất kết nối sẽ ảnh hưởng đến công tác cảnh báo và cứu hộ. Như vậy, khả năng chống chịu của hạ tầng không chỉ nằm ở độ bền của từng công trình mà còn phụ thuộc vào khả năng duy trì hoạt động của toàn hệ thống.

Phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế mà còn phải nâng cao khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu.

Tại những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, việc quy hoạch khu dân cư, trường học, bệnh viện và các tuyến giao thông phải dựa trên đánh giá rủi ro thiên tai. Đối với các đô thị ven biển, phát triển khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống logistics cần tính đến nguy cơ nước biển dâng, ngập lụt và xâm nhập mặn.

Cùng với đó, cần kết hợp hài hòa giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng tự nhiên. Hồ điều hòa, hành lang thoát lũ, rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn và không gian xanh không chỉ có giá trị sinh thái mà còn góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai.

Nếu quá trình đô thị hóa tiếp tục thu hẹp diện tích mặt nước, san lấp các khu vực trũng thấp và gia tăng bề mặt bê tông, việc đầu tư thêm cống, trạm bơm cũng khó giải quyết căn bản tình trạng ngập úng.

Phát huy vai trò của công nghệ, tăng cường điều phối liên vùng

Bên cạnh hạ tầng vật chất, Nghị quyết số 27-NQ/TW đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hạ tầng số, dữ liệu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển vùng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chuyển từ ứng phó bị động sang dự báo, cảnh báo và quản trị rủi ro thiên tai chủ động.

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khẳng định dữ liệu khí tượng thủy văn và hệ thống cảnh báo sớm giữ vai trò trung tâm trong quá trình quản lý rủi ro thiên tai, từ nhận diện nguy cơ đến hỗ trợ ra quyết định.

Theo ông, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, nâng cấp radar thời tiết, phát triển mô hình dự báo độ phân giải cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn là những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dự báo.

Đặc biệt, thiên tai có tính liên vùng, xuyên biên giới, không tuân theo ranh giới hành chính. Do đó, cần xây dựng hệ thống chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn theo thời gian thực, kết nối giữa các địa phương và các quốc gia trong khu vực, nhất là tại những lưu vực sông lớn.

Liên quan đến giải pháp phòng, chống thiên tai đối với hạ tầng giao thông, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng Phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết sẽ tiến hành thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu để theo dõi: “Cơ sở dữ liệu liên quan ATGT, tình hình phương tiện tham gia giao thông trên đường và quy mô công trình, cũng như cơ sở dữ liệu về những đoạn đường thường xuyên bị tác động nhiều bởi thiên tai, dự tính những công trình không đáp ứng được, cần phải khắc phục để chống chọi thiên tai”.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng đồng bộ, một trong những nhiệm vụ quan trọng là khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, thiếu kết nối giữa các ngành và địa phương.

Nghị quyết số 27-NQ/TW yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều phối vùng thực chất, hiệu quả; lấy quy hoạch làm cơ sở đầu tư hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương.

Cụ thể hóa định hướng này, Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 26/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu kết hợp hài hòa giữa hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên; chú trọng chất lượng phục vụ, hiệu quả thực tế và quản lý công trình trong toàn bộ vòng đời. Qua đó, chuyển đổi tư duy phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đa tầng, hiện đại, xanh, có khả năng chống chịu cao, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Theo đó, các dự án giao thông lớn phải đánh giá đầy đủ tác động đến dòng chảy, khả năng thoát lũ và môi trường. Với các khu đô thị, khu công nghiệp, yêu cầu cấp thoát nước, xử lý nước thải, duy trì không gian xanh và phòng chống ngập phải được tích hợp ngay từ khâu quy hoạch.

Các công trình phục vụ nhiều địa phương như hệ thống hồ chứa, cấp nước, tiêu thoát lũ và hạ tầng dữ liệu liên vùng cần có cơ chế điều phối thống nhất, tránh tình trạng đầu tư cục bộ, thiếu kết nối tổng thể.

Cùng với đó, cần ưu tiên nguồn lực cho các khu vực có nguy cơ thiên tai cao, các công trình thiết yếu và những dự án có khả năng tạo hiệu quả lan tỏa.

Tính hiện đại của một hệ thống kết cấu hạ tầng không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay trình độ công nghệ, mà còn ở sự đồng bộ, khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển, bảo vệ môi trường và duy trì hoạt động an toàn trước những rủi ro ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.