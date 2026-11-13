Phát triển logistics theo chuỗi dịch vụ, doanh nghiệp có thêm giá trị gia tăng



Chi phí logistics đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu không chỉ nằm ở giá cước vận chuyển, còn bao gồm phụ phí, thời gian chờ và nguồn vốn tồn đọng trong hàng tồn kho. Khi doanh nghiệp logistics Việt Nam có thể phát triển mạng lưới giao nhận, kho hàng và phân phối tại thị trường đích, hàng hóa xuất khẩu sẽ có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng, có cơ hội gia tăng doanh thu từ những dịch vụ vốn vẫn phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài.

Logistics hiệu quả từ tổ chức các chuỗi dịch vụ

Tại một địa phương đang xây dựng, hoàn thiện Đề án đầu tư phát triển hệ thống logistics đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết, quan điểm xuyên suốt của Gia Lai là phát triển mạng lưới logistics dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường, lấy doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và doanh nghiệp logistics làm trung tâm tổ chức vận hành.

Tổ chức logistics theo chuỗi dịch vụ giảm chi phí, tăng hiệu quả vận tải hàng hóa

Theo định hướng của Đề án, Gia Lai dự kiến hình thành 10 trung tâm, cụm logistics gắn với cửa khẩu, vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, đô thị và cảng biển, tổng quy mô đề xuất khoảng 1.626,51 ha. Việc đầu tư các trung tâm, cụm logistics phải phù hợp với nguồn hàng, năng lực hạ tầng và khả năng khai thác, tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Trong đó, các đầu mối phía Tây ưu tiên thu gom nông sản, sơ chế, bảo quản, tập kết hàng xuất khẩu và phục vụ thương mại biên giới. Các đầu mối phía Đông gắn với khu công nghiệp, kho bãi, cảng biển, giao nhận và xuất nhập khẩu. Mạng lưới này hướng tới tổ chức luồng hàng từ vùng sản xuất đến thị trường tiêu thụ, cảng xuất khẩu, đồng thời tăng hiệu quả vận chuyển hàng hóa chiều về.

“Trước mắt, Gia Lai ưu tiên các hạng mục đáp ứng nhu cầu rõ ràng của doanh nghiệp như kho bãi, kho lạnh, điểm gom hàng, vận tải, giao nhận và logistics phục vụ khu công nghiệp. Các doanh nghiệp khai thác cảng, vận tải và logistics chuyên nghiệp được khuyến khích tham gia ngay từ khâu xác định chức năng, phương án vận hành, hạn chế tình trạng có hạ tầng nhưng thiếu nguồn hàng, thiếu đơn vị khai thác”, ông Kha cho biết.

Một yếu tố quan trọng để thúc đẩy liên kết vùng, theo ông Kha đó là Gia Lai xác định tăng cường phối hợp với các địa phương miền Trung và Tây Nguyên trong trao đổi thông tin về nguồn hàng, mùa vụ, nhu cầu vận chuyển, năng lực kho bãi và cảng biển. Trên cơ sở đó, Gia Lai lựa chọn nhóm hàng, tuyến vận tải có nhu cầu thực tế để tổ chức kết nối, từng bước hình thành vận tải hai chiều giữa cao nguyên và cảng biển.

Đặc biệt đối với logistics xuyên biên giới, Gia Lai định hướng phát huy vai trò Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, thúc đẩy hợp tác với khu vực Đông Bắc Campuchia về vận tải, kho bãi, kiểm dịch, kiểm định, giao nhận và dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu. Cùng với đó, Gia Lai tăng cường kết nối doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu với doanh nghiệp vận tải, kho bãi, đơn vị khai thác cảng, ngân hàng, bảo hiểm và cơ sở kiểm định.

“Các hoạt động kết nối hướng đến những kết quả cụ thể như thỏa thuận sử dụng kho lạnh, địa điểm gom hàng, hợp đồng vận tải và phương án chia sẻ chuyến xe, qua đó góp phần giảm chi phí logistics. Yếu tố quyết định phát triển logistics không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hạ tầng, còn ở khả năng liên kết giữa các địa phương, sự tham gia chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức các chuỗi dịch vụ”, ông Kha đề cập.

Những doanh nghiệp giao nhận vận tải đang chuyển từ vai trò trung gian vận chuyển, sang đơn vị tích hợp chuỗi cung ứng dịch vụ logistics

Hướng tới phát triển dịch vụ tích hợp

Thời gian qua, cùng với thể chế và hạ tầng, năng lực của các doanh nghiệp đang quyết định khả năng bứt phá của ngành logistics. Thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp trong nước đã từng bước phát triển hệ thống dịch vụ tích hợp, mở rộng quy mô khai thác và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế.

Tuy nhiên theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), việc đầu tư hạ tầng mới chỉ là điều kiện cần, hiệu quả khai thác còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức nguồn hàng, đường kết nối và dịch vụ phù hợp với từng nhóm hàng. Từ đó ông Hải đề xuất ưu tiên hoàn thiện các đoạn kết nối vùng sản xuất, trung tâm logistics, cửa khẩu và cảng biển đã có nguồn hàng; tăng xử lý thủ tục điện tử, thống nhất dữ liệu trao đổi trước khi hàng đến; gắn GoGlobal với các chuỗi xuất khẩu cụ thể và hỗ trợ doanh nghiệp logistics trong nước liên kết để đủ năng lực thực hiện hợp đồng trọn gói.

“Thước đo cuối cùng của logistics Việt Nam không chỉ là quy mô hạ tầng hay sản lượng hàng hóa thông qua, đó phải là khả năng tổ chức những chuỗi dịch vụ hiệu quả, giúp hàng hóa giữ được chất lượng, giao hàng đúng hạn và doanh nghiệp Việt Nam gia tăng phần giá trị được hưởng. Đó cũng là nền tảng để logistics thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Hải nêu phương hướng.

Theo GS. TS. Thomas Sim, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Giao nhận (FIATA), mặc dù thương mại quốc tế vẫn phụ thuộc vào kết nối xuyên biên giới, nhưng hiện nay doanh nghiệp không còn chỉ quan tâm đến giá cước và chi phí vận tải. Độ tin cậy, tính linh hoạt, khả năng theo dõi xuyên suốt và phản ứng nhanh trước gián đoạn,… đang trở thành những tiêu chí quan trọng.

“Sự thay đổi này đòi hỏi doanh nghiệp giao nhận vận tải chuyển từ vai trò trung gian vận chuyển sang đơn vị tích hợp chuỗi cung ứng, kết nối vận tải, kho bãi, thủ tục hải quan, thông tin số và quản trị rủi ro. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp logistics Việt Nam vượt khỏi phương thức cạnh tranh chủ yếu bằng giá cước, hướng tới phát triển dịch vụ tích hợp, chuyên môn chuyên biệt và quan hệ đối tác quốc tế”, GS. TS. Thomas Sim khuyến nghị.