Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh tái cấu trúc không gian phát triển, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hình thành các ngành kinh tế mới, nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn, sự thiếu hụt nhân lực chuyên sâu cùng những bất cập trong cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài đang đặt ra không ít thách thức.

Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra yêu cầu mới: Phát triển nhân lực không chỉ để đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà phải đủ sức dẫn dắt quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tạo động lực tăng trưởng cho từng vùng.

Sự phát triển của công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, logistics, năng lượng mới hay các dịch vụ tài chính hiện đại đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường lao động. Nếu trước đây, lợi thế cạnh tranh của một địa phương thường được đánh giá qua vị trí địa lý, tài nguyên, hạ tầng và chi phí lao động, thì nay chất lượng nguồn nhân lực ngày càng có vai trò quyết định trong lựa chọn địa điểm đầu tư và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Phần lớn lao động Việt Nam hiện nay vẫn là lao động phổ thông hoặc chưa được đào tạo chuyên sâu, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn hạn chế.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhận định nhu cầu tuyển dụng đang chuyển mạnh sang chất lượng nhân lực. Nhiều công việc giản đơn, lặp lại có xu hướng thu hẹp, trong khi lao động có kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ và thích ứng với những thay đổi trong sản xuất, kinh doanh ngày càng được ưu tiên.

“Nhu cầu lao động giản đơn sẽ tiếp tục giảm, trong khi nhân sự chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu, thương mại điện tử và năng lượng xanh sẽ được săn đón nhiều hơn” - ông Vũ Quang Thành nhận định.

Theo ông Thành, để gia tăng cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập, người lao động cần chủ động nâng cao kỹ năng số, khả năng ứng dụng AI và phát triển kỹ năng theo mô hình chữ T, kết hợp chuyên môn sâu với kiến thức đa lĩnh vực.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Theo Tiến sĩ Lưu Huê Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế SUN Edu, phần lớn lao động Việt Nam hiện nay vẫn là lao động phổ thông hoặc chưa được đào tạo chuyên sâu. Trong khi đó, AI đang dần thay thế nhiều công việc mang tính lặp lại, từ lao động chân tay đến một số công việc văn phòng.

“AI là công cụ hỗ trợ rất hiệu quả cho nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng làm thay đổi cấu trúc việc làm. Một bộ phận lao động phổ thông, thiếu kỹ năng sẽ đối mặt nguy cơ bị thay thế và mất việc làm. Đây không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam mà là xu hướng đang diễn ra trên toàn cầu. Sự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo ra những cơ hội mới nhưng cũng làm gia tăng áp lực đối với những lao động không kịp thích ứng với yêu cầu mới của thị trường” - TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Thu hút nhân tài phải đi đôi với cơ chế sử dụng hiệu quả

Đào tạo được nhân lực chất lượng cao mới chỉ giải quyết một phần bài toán. Vấn đề quan trọng không kém là làm thế nào để thu hút, sử dụng và giữ chân người tài, nhất là tại những địa phương đang phát triển các ngành kinh tế mới cần có cơ chế chính sách hiệu quả để thu hút nhân tài.

Đầu năm 2026, HĐND TP.Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết số 92/2026 quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới. Hà Nội đưa ra các chính sách phúc lợi như bố trí nhà ở hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà; được ưu tiên lựa chọn mua, thuê mua nhà ở xã hội; được chăm sóc y tế cho bản thân và các thành viên gia đình từ cha mẹ đến vợ hoặc chồng và con cái,…

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã có chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công khá rõ với chính sách hỗ trợ một lần theo trình độ học vấn và cao nhất dành cho giáo sư là 700 triệu đồng. Những cá nhân này cũng được hưởng các chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực sáng tạo cùng với các chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Hiện nay, việc cạnh tranh nhân lực giữa các địa phương không thể chỉ là cuộc đua về chế độ đãi ngộ.

HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, các tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng, nhà khoa học trẻ tài năng, kỹ sư trẻ tài năng và chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được hỗ trợ 100 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 531 triệu đồng/người. Các nhóm chuyên gia và người có tài năng còn lại nhận mức hỗ trợ 80 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 424,8 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, mức thu nhập hằng tháng dành cho nhóm chuyên gia được đề xuất dao động từ 20 - 50 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 106,2 - 265,5 triệu đồng/người/tháng và kèm theo các chế độ chính sách đãi ngộ khác như nhà ở, trợ cấp,…

Những năm gần đây, Việt Nam cũng có nhiều chính sách ưu đãi thu hút nhân tài ở cấp quốc gia. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định nhà khoa học là nhân tố then chốt, đồng thời yêu cầu nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để phát triển khoa học, công nghệ và nhân lực trình độ cao. Mục tiêu đến năm 2030, nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt 12 người/10.000 dân; số công bố khoa học quốc tế tăng bình quân 10%/năm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chính sách thu hút nhân tài ở một số nơi vẫn thiên về hỗ trợ tài chính ban đầu, trong khi những điều kiện có tính quyết định như môi trường nghiên cứu, cơ hội thăng tiến, quyền tự chủ chuyên môn và khả năng tiếp cận các dự án lớn chưa được quan tâm tương xứng.

Một điểm mới có ý nghĩa chiến lược trong Nghị quyết 27-NQ/TW là đặt phát triển nguồn nhân lực trong mối quan hệ với tổ chức lại không gian kinh tế quốc gia. Nhìn từ yêu cầu của Nghị quyết 27, chính sách thu hút nhân tài phải gắn với chiến lược phát triển ngành và lợi thế từng vùng. Quan trọng hơn, cần có cơ chế đánh giá nhân tài dựa trên kết quả công việc, sản phẩm nghiên cứu và giá trị đóng góp, thay vì quá coi trọng bằng cấp, thâm niên hoặc những tiêu chí hành chính.

Do đó, việc quy hoạch nhân lực phải đi cùng quy hoạch kinh tế, tránh tình trạng đào tạo dàn trải hoặc chạy theo những ngành nghề đang được quan tâm nhưng thiếu căn cứ về nhu cầu tuyển dụng dài hạn.

Tiếp theo cần đổi mới cơ chế hợp tác giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo cần được tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm và phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với công nghệ mới. Chính sách thu hút nhân tài phải hướng tới khả năng phát huy năng lực lâu dài. Cùng với tiền lương, đãi ngộ, cần mở rộng quyền tự chủ nghiên cứu, tạo cơ hội tiếp cận dự án lớn, khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu và xây dựng môi trường làm việc minh bạch.