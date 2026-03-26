Phát triển sâm Ngọc Linh, từ nghị quyết đến cuộc sống vùng núi Quảng Ngãi

Trong buổi hướng dẫn về kỹ thuật trồng sâm Ngọc Linh tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri trực tiếp hướng dẫn các đoàn viên thanh niên vừa được hỗ trợ cây giống cách chăm sóc sâm Ngọc Linh.

Tại xã Măng Ri, ngày càng nhiều bạn trẻ khởi nghiệp từ cây sâm Ngọc Linh. Anh A Lêm, đoàn viên ở thôn Long Láy 2, xã Măng Ri đã trồng hơn 400 cây sâm Ngọc Linh từ năm 2020. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng kỹ thuật, vườn sâm của anh phát triển đồng đều, một số cây đã cho thu hoạch.

Thanh niên xã Măng Ri chăm sóc sâm Ngọc Linh

Anh A Lêm cho biết, sâm Ngọc Linh là loại cây khó trồng. Cây chỉ phát triển tốt dưới tán rừng già, ở độ cao từ 1.200m trở lên. Người trồng phải cần cù, tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc:

"Đối với cây sâm Ngọc Linh, quan trọng là mình phải có sự cần cù, chịu khó học tập kinh nghiệm từ những người đã thành công trước. Học hỏi kinh nghiệm, tham gia nhiều lớp tập huấn để họ hướng dẫn, tận dụng nguồn vốn mình có và vay thêm để trồng loại cây này", anh A Lêm chia sẻ.

Hiện nay, nhiều đoàn viên thanh niên ở các xã Măng Ri, Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) tập trung phát triển kinh tế từ cây dược liệu. Người dân địa phương còn phát triển thêm các loại cây trồng khác như cà phê, đẳng sâm (sâm dây), thất diệp nhất chi hoa. Nhiều bạn trẻ sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng sâm. Một số mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, giúp người trẻ có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Sâm Ngọc Linh trồng tại xã Măng Ri

Đến nay, các doanh nghiệp trồng sâm phối hợp với các nhà khoa học hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ cây, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác. Ông Nguyễn An, Giám đốc Thương mại Công ty Cổ phần VinGin cho biết, doanh nghiệp của ông đã tạo điều kiện giúp thanh niên chủ động tiếp cận khoa học - công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất:

“Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc cung cấp cây giống mà sẽ đồng hành cùng các bạn trong quá trình chăm sóc, bảo vệ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn, đặc biệt là những bạn có kỹ năng, được cập nhật những kiến thức mới nhất, những sáng kiến, giải pháp nhằm phát triển, nghiên cứu; cùng với đó là một số công cụ khác để giúp các bạn hiểu rõ hơn”, ông Nguyễn An cho biết thêm.

Phát triển cây dược liệu, trong đó mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh là hướng đi mới được xác định rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Măng Ri nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là địa phương trọng điểm phát triển sâm. Địa phương mở rộng diện tích trồng, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri khẳng định, phát triển cây sâm phải gắn với bảo vệ rừng: “Việc mở rộng diện tích sẽ tạo ra sản lượng để kêu gọi, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư đến sản xuất, chế biến, tạo ra sản phẩm, nâng cao giá trị thương hiệu của sâm Ngọc Linh. Để mở rộng và phát triển, tạo môi trường thích hợp cho cây sâm Ngọc Linh sinh trưởng, cần trồng rừng, phát triển diện tích rừng và bảo tồn rừng. Đồng thời, tuyên truyền bà con trong việc quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng gắn với phát triển sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác”.

Lãnh đạo UBND xã Măng Ri hướng dẫn thanh niên cách trồng sâm Ngọc Linh

Tại xã Tu Mơ Rông, chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp tặng cây giống cho đoàn viên thanh niên, tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế. Đến nay, xã này vận động được hơn 100.000 cây cà phê giống và hơn 800kg hạt giống để cấp phát giúp người dân.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho biết, để nghị quyết đi vào cuộc sống phải xây dựng mô hình cụ thể để hướng dẫn người dân thực hiện: "Bộ phận chuyên môn kỹ thuật thường xuyên đi kiểm tra, hướng dẫn bà con trồng, chăm sóc và bảo quản cây sâm Ngọc Linh nhằm gìn giữ nguồn sâm gốc, phát triển trên địa bàn. Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cũng thành lập các đoàn thường xuyên xuống từng vườn sâm để kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc người dân chăm sóc, phát triển cây sâm".

Từ những mô hình cụ thể, sát thực tiễn, Nghị quyết của Đảng ở vùng núi tỉnh Quảng Ngãi không dừng lại trên giấy mà đã đi vào cuộc sống. Khi dân hiểu, dân tin và làm theo, mục tiêu của nghị quyết trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy vùng cao phát triển bền vững.