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Phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030

Thứ Sáu, 21:39, 30/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 2069/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu phát triển hệ sinh thái hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường và củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong nước.

 

Đặt mục tiêu thị trường bán lẻ đạt 14.000 nghìn tỷ đồng

Theo Chương trình, giai đoạn 2026-2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu tăng trưởng bình quân 14-15% mỗi năm, đến năm 2030 đạt khoảng 13.500-14.000 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ hàng Việt Nam tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước được duy trì trên 80%; tại các kênh thương mại truyền thống đạt trên 60%. Doanh thu thị trường nội địa của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt Nam phấn đấu tăng bình quân 12-15% mỗi năm.

Chương trình cũng đặt mục tiêu trên 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử; 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

phe duyet chuong trinh hang viet vi nguoi viet giai doan 2026 - 2030 hinh anh 1
Phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030

Về chuyển đổi số và phân phối hiện đại, phấn đấu xây dựng ít nhất 5 gian hàng số chuyên ngành hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử lớn. Doanh số thương mại điện tử tăng trưởng bình quân 23-25% mỗi năm, đạt khoảng 93-97 tỷ USD vào năm 2030, chiếm 18-19% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và vận hành Nền tảng số hàng Việt Nam, kết nối, liên thông và xác thực dữ liệu về doanh nghiệp, sản phẩm, kết quả đánh giá đáp ứng tiêu chí, truy xuất nguồn gốc, điểm phân phối và phản hồi của người tiêu dùng.

Đồng thời, hoàn thành xây dựng, công bố bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” trên cơ sở tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật và quy định chuyên ngành; triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Đẩy mạnh quảng bá, mở rộng kênh phân phối hàng Việt

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Chương trình xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng truyền thông, phát triển kênh phân phối hiện đại, kích cầu tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Về truyền thông, sẽ xây dựng chiến dịch quốc gia với thông điệp “Hàng Việt vì người Việt”, tập trung giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng, nguồn gốc và địa chỉ mua hàng. Chuyên trang về chương trình được phát triển trên các cơ quan truyền thông, báo chí; đồng thời xây dựng hệ thống tài khoản mạng xã hội chính thức, thường xuyên sản xuất video ngắn, livestream, infographic và nội dung trải nghiệm sản phẩm.

Trong lĩnh vực phân phối, khuyến khích xây dựng các gian hàng Việt Nam chuyên ngành trên sàn thương mại điện tử; thúc đẩy mô hình bán lẻ đa kênh, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên các nền tảng số.

Chương trình cũng khuyến khích sử dụng hàng hóa có xuất xứ Việt Nam trong khu vực công; tăng cường kết nối cung cầu, liên kết giữa vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất với hệ thống phân phối và các trung tâm tiêu dùng lớn. Các điểm trưng bày, giới thiệu và bán hàng Việt sẽ được phát triển tại cửa khẩu, cảng biển, sân bay, khu du lịch, góp phần mở rộng tiêu thụ sản phẩm thông qua hoạt động du lịch và dịch vụ.

Cùng với đó, tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung quy mô lớn theo mùa vụ, dịp lễ, Tết và các ngày mua sắm trực tuyến; phối hợp giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và sàn thương mại điện tử để kích cầu trên cả kênh truyền thống và kênh số. Khuyến khích tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững, ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường.

Tăng cường kiểm soát hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Chương trình chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thông qua đào tạo về quản trị, marketing, xây dựng thương hiệu, thương mại điện tử và chuyển đổi số. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng, phân tích cạnh tranh và dự báo nhu cầu.

Đối với các ngành hàng, triển khai chương trình xây dựng thương hiệu tiên phong theo cơ chế “Nhà nước hỗ trợ - Hiệp hội chủ trì - Doanh nghiệp bứt phá”; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, khuyến khích doanh nghiệp FDI ưu tiên mua hàng từ các nhà cung ứng Việt Nam đáp ứng tiêu chí.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu và gian lận xuất xứ trên cả kênh truyền thống lẫn thương mại điện tử. Các lực lượng chức năng được khuyến khích ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong phát hiện vi phạm.

Đồng thời, hoàn thiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, nâng cao niềm tin và thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa có xuất xứ Việt Nam.

PV/VOV.VN
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