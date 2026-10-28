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Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

Thứ Tư, 19:39, 28/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2054/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030. Quyết định nêu rõ danh mục doanh nghiệp giữ nguyên tỷ lệ vốn, danh mục sắp xếp lại và giao các bộ, ngành chủ động triển khai hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 05/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

phe duyet ke hoach co cau lai von nha nuoc tai doanh nghiep giai doan 2026 - 2030 hinh anh 1
Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030.

Quyết định nêu rõ: Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 05/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước theo các hình thức: tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ tại doanh nghiệp; thực hiện các hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc các hình thức khác làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, gồm:

Danh mục doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

phe duyet ke hoach co cau lai von nha nuoc tai doanh nghiep giai doan 2026 - 2030 hinh anh 2

Danh mục doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030

phe duyet ke hoach co cau lai von nha nuoc tai doanh nghiep giai doan 2026 - 2030 hinh anh 3

Trước ngày 31/01 gửi báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với các doanh nghiệp nêu tại Phụ lục II nêu trên. Chủ động lựa chọn thời điểm, hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định pháp luật và hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định này.

Đối với trường hợp không đảm bảo tỷ lệ theo khung và/hoặc không thực hiện được trong giai đoạn 2026 - 2030, đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, trước ngày 31/01 gửi báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp quy định tại Quyết định này đến Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

Trường hợp cần thiết điều chỉnh kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này, Bộ Tài chính tổng hợp trên cơ sở đề xuất của cơ quan đại diện chủ sở hữu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trình tự thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là đại diện chủ sở hữu của các công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh khẩn trương thực hiện việc xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026 theo đúng chủ trương của Đảng, quy định pháp luật hiện hành và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

PV/VOV.VN
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