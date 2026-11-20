

Thúc đẩy giao thương biên giới

Từ ngày 18 - 20/11, 50 gian hàng của người dân và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và 3 tỉnh Ratanakiri, Preah Vihear và Stung Treng của Campuchia đã được trưng bày, mua bán ngay tại bến xe Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Các cơ sở Gia Lai mang đến nông sản, sản phẩm OCOP, mì gói, bánh kẹo, đồ dùng gia đình, cùng phân bón hữu cơ và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ các tỉnh của Campuchia, người dân và doanh nghiệp đem đến hạt điều sấy, chuối vàng, củ mì và những sản phẩm làm thủ công như khăn dệt, đũa làm từ cây buông.

“Sản phẩm doanh nghiệp mang đến phiên chợ gồm có hạt điều sấy và các nông sản địa phương. Doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng đến tham gia chương trình nhằm giới thiệu những mặt hàng thế mạnh đến với du khách và đối tác", bà Dam Chanthou, đại diện doanh nghiệp từ tỉnh StungTreng, Campuchia tham gia phiên chợ chia sẻ.

Gian hàng của tỉnh Stung Treng có nhiều sản phẩm đặc sản địa phương tham gia giao thương tại chợ

Qua 3 ngày họp chợ ở Lệ Thanh, nhu cầu mua bán hàng hóa qua biên giới giữa 2 bên đã bước đầu được thể hiện. Trong đó, người dân và các cơ sở sản xuất tại Campuchia có nhu cầu lớn đối với hàng tiêu dùng, phân bón và vật tư nông nghiệp từ Gia Lai. Còn các nhà máy chế biến của Việt Nam có thể tìm thêm nguồn nguyên liệu như hạt điều thô và sắn từ Campuchia. Tham gia phiên chợ lần này, doanh nghiệp, tiểu thương không chỉ giao lưu hàng hoá mà còn tìm hiểu thêm về các thủ tục qua cửa khẩu.

Lần đầu dự phiên chợ biên giới, bà Lê Thị Lan, chủ doanh nghiệp xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai cho biết, đây là cơ hội để doanh nghiệp được tiếp cận, tìm hiểu thêm. Doanh nghiệp được hướng dẫn các quy chuẩn xuất khẩu hàng qua Campuchia với rất nhiều kiến thức mới mẻ tạo ra hy vọng cho đối tác hai bên.

Mở rộng cơ hội kết nối xuất nhập khẩu

Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai cho biết, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt trên 264,36 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Hai bên mong muốn thủ tục thông quan ở biên giới được đơn giản hóa; các phiên chợ ở cửa khẩu được duy trì tổ chức hằng năm, tạo thêm cơ hội gặp gỡ, hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

“Phiên chợ lần này có đột phá hơn những lần trước. Hàng hóa Việt Nam có cơ hội xuất khẩu qua cửa khẩu nhiều hơn, dần dần sẽ tạo thói quen tiêu dùng hàng hoá Việt Nam. Với nước bạn cũng vậy, trước kia chỉ có tỉnh Rattanakiri tham gia, nhưng đợt này có thêm tỉnh Stung Treng và tương lai mong có thêm nhiều tỉnh bạn tham gia phiên chợ biên giới này”, bà Nguyễn Thị Bích Thu cho biết.

Lãnh đạo Sở Công Thương Gia Lai thăm quan gian hàng của tỉnh bạn

Ban tổ chức cho biết, sau phiên chợ lần này, doanh nghiệp hai bên vẫn có thể duy trì các hoạt động tiếp theo như gửi mẫu, đặt hàng thử và tìm điểm bán, xây dựng quan hệ làm ăn lâu dài với bạn hàng bên kia biên giới.