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Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI

Thứ Hai, 16:03, 16/11/2026
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VOV.VN - Sáng 16/11, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 16/11, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025  2030 cho đồng chí Phạm Quang Dũng.

pho thong doc ngan hang nha nuoc viet nam giu chuc bi thu Dang uy, chu tich vcci hinh anh 1

Theo đó, thực hiện kết luận của Ban Bí thư về công tác cán bộ và Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy VCCI tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ VCCI trong giai đoạn mới.

pho thong doc ngan hang nha nuoc viet nam giu chuc bi thu Dang uy, chu tich vcci hinh anh 2
Ông Phạm Quang Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đại diện Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chỉ định đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

pho thong doc ngan hang nha nuoc viet nam giu chuc bi thu Dang uy, chu tich vcci hinh anh 3
Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chấp hành VCCI cũng đã thống nhất bầu Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Chấp hành VCCI cũng đã thống nhất bầu Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ánh Phương/VOV.VN
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