Phó Thủ tướng làm việc với các địa phương ĐBSCL về các dự án ODA

Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố Bạc Liêu, Bến Tre, Long An, Vĩnh Long đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình thực hiện và giải ngân vốn ODA để thực hiện các dự án tại địa phương. Qua đó, cũng đề xuất và kiến nghị với Chính phủ về những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn khi thực hiện dự án. Đại diện các Bộ, ngành đã tiếp thu và giải trình các vấn đề mà địa phương đã kiến nghị.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, chỉ đạo tại buổi làm việc với các tỉnh, thành về việc thực hiện các dự án ODA tại Cần Thơ.



Riêng TP Cần Thơ kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, lập thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển thành phố và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị theo hướng cơ cấu lại nguồn vốn trong tổng mức đầu tư của dự án và kéo dài thời gian thực hiện dự án đến tháng 6/2024. Đồng thời, cho phép sử dụng nguồn vốn ODA để chi trả cho công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án do chi phí phát sinh rất lớn so với dự án được duyệt, thành phố gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn đối ứng; Thống nhất cho thành phố Cần Thơ lập thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó với biến đổi khí hậu; gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2021 đối với 2 dự án: Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ năm 2018-2020 do EU tài trợ và Dự án kè chống sạt lở chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn.



Riêng đối với dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cũng đề nghị Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) quan tâm, hỗ trợ thành phố rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế giai đoạn 2 (phần thân và các hạng mục còn lại).



Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu lãnh đạo của 5 tỉnh, thành phố quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2020. Phó Thủ tướng ghi nhận cam kết của thành phố Cần Thơ là quyết tâm giải ngân, còn lại 4 tỉnh chưa cam kết được số lượng, nhưng cũng đã thể hiện quyết tâm là tăng cường chỉ đạo việc giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2020 này.

Buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại Cần Thơ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các tỉnh, thành phố lưu ý vấn đề huy động nguồn vốn ODA để giải phóng mặt bằng; các tỉnh, thành phố phải huy động các nguồn lực của địa phương để giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho việc thực hiện các dự án.



Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, Phó Thủ tướng lưu ý khi điều chỉnh chủ trương đầu tư phải theo đúng quy định của Nghị định 56 và trình sớm để các Bộ có ý kiến để điều chỉnh chủ trương đó. Phó Thủ tướng cho biết, kinh nghiệm khi xây dựng các dự án mới, phải chuẩn bị sẵn mặt bằng, nếu để đến khi ký kết xong mới giải phóng mặt bằng thì làm nguồn vốn đắt hơn rất nhiều, kéo dài thời gian thực hiện các dự án cũng là tính hiệu quả của các dự án kém đi vì ta sẽ trả lãi suất cao hơn./.