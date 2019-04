Phó Thủ tướng: Tập đoàn cao su phải hướng tới quy mô 10 tỷ USD

Sáng 18/4, tại TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã làm việc với Tập đoàn cao su về việc thực hiện sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Phó Thủ tướng yêu cầu, Tập đoàn với lợi thế về đất đai phải có tầm nhìn dài hạn trong cơ cấu lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị nhằm tăng quy mô doanh nghiệp gấp 10 lần hiện nay, đạt mức 10 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Sau nhiều năm chuẩn bị, Tập đoàn cao su Việt Nam đã thực hiện cổ phần hoá Công ty mẹ và chuyển hoạt động sang mô hình công ty cổ phần từ 1/6/2018. Hiện nay, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan đại diện chủ sở hữu tại Tập đoàn sau khi tiếp nhận từ Bộ NN&PTNT. Mặc dù kết quả bán cổ phần lần đầu không đạt yêu cầu (25% vốn nhà nước) nhưng các bộ, ngành cho rằng, đã diễn ra đúng các quy định của pháp luật, đồng thời kết quả sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển khá. Cụ thể, doanh thu năm 2018 đạt 4.536 tỷ đồng, tăng 23,53% so với chỉ tiêu bộ NN&PTNT giao và cao hơn chỉ tiêu của Đại hội Hội đồng cổ đông.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, lợi nhuận trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn đều ở mức cao. Trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp mang lại cho Tập đoàn này lợi nhuận trên 500 tỷ đồng mỗi năm, sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su là 100 tỷ đồng lợi nhuận/năm, thanh lý, chế biến gỗ cao su trên 1.000 tỷ đồng/năm (riêng sản phẩm gỗ MDF, Tập đoàn đang chiếm tới 50% sản lượng toàn quốc).

Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn trong năm 2018 đạt trên khoảng 22.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất không đạt, nguyên nhân do giá bán cao su giảm mạnh so với giá bán kế hoạch (khoảng 3- 4 triệu đồng/tấn), ảnh hưởng tới lợi nhuận trong lĩnh vực chế biến mủ cao su dẫn tới lợi nhuận giảm so với kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động thấp, đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá cao nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, Tập đoàn cần đa dạng hoá các sản phẩm từ cao su, đặc biệt là gỗ cao su để tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp chế biến gỗ, tạo ra nguồn thu mới từ xuất khẩu đồ gỗ, bền vững hơn. Không chỉ vậy, trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, Tập đoàn cần tính toán thu hút các nhà đầu tư thứ cấp liên quan tới lĩnh vực chế biến gỗ để hỗ trợ cho lĩnh vực hoạt động của mình.

Bởi với lợi thế hơn 400.000 ha đất nông, lâm nghiệp, Tập đoàn phải trở thành 1 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực, làm gương cho các Tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp về quy mô, quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và hiệu qủa hoạt động. Phó Thủ tướng nêu rõ, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tập đoàn trong thời gian tới là phải kiểm soát từng mét vuông đất. Thành tích hay sai phạm hiện nay cũng đều từ đất mà ra cả. Phải rà soát lại toàn bộ quá trình quản lý đất đai, từ chủ trương, chính sách, tới thẩm quyền, trách nhiệm của từng cá nhân, tình hình tranh chấp đất đai ở các nông, lâm trường, các phương án sử dụng, chuyển nhượng đất sau khi cơ cấu lại doanh nghiệp.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị, Tập đoàn xây dựng Đề án tổng thể cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, quản trị, sắp xếp đất đai sau cổ phần hoá theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ; báo cáo chuyên đề về dự án trồng cao su ở Tây Bắc; tính toán rút ngắn thời gian lỗ kế hoạch tại Campuchia để sớm có lãi và nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài./.