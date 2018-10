Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra chất lượng xây dựng sân bay Vân Đồn

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công an, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và địa phương kiểm tra, rà soát việc thực hiện Quy hoạch ngành và lĩnh vực, các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng đất và sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm chất lượng, an toàn hàng không, quốc phòng và an ninh quốc gia đối với Dự án đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Vân Đồn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2018.

Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không thực hiện đúng quy định tại Luật đầu tư, Luật hàng không dân dụng Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan./.

Khai thác sân bay Vân Đồn thu hồi vốn trong 45 năm VOV.VN -Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhà ga dự kiến sẽ hoàn thành thi công vào tháng 8/2018.

Sân bay Vân Đồn liệu có về đích đúng tiến độ? VOV.VN - Với mục đích đưa Vân Đồn thành đặc khu kinh tế, cảng hàng không quốc tế tại đây đang được gấp rút xây dựng, với tổng vốn đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng.

Sân bay Vân Đồn trở thành cảng hàng không quốc tế Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu khẩn trương hoàn thành quy hoạch cảng hàng không Quảng Ninh thành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.