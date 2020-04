Phòng chống dịch bệnh trên lúa Đông Xuân, đảm bảo an ninh lương thực

Theo Cục Bảo vệ thực vật, đến thời điểm này, diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá tại các tỉnh Bắc Trung Bộ khoảng 3.610 ha (tăng 178% so cùng kỳ năm trước). Phân bố tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà … Bệnh đạo ôn cổ bông đã phát sinh gây hại trên diện tích nhiễm 204,2 ha (tăng 283% so cùng kỳ năm trước), trong đó nặng 1 ha, phân bố tại Nghệ An, Quảng Bình và Huế.



Bên cạnh bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ đã phát sinh trên diện tích nhiễm 4.281 ha (tăng 115% so cùng kỳ năm trước). Dịch bệnh vụ lúa Đông Xuân năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm 2019.

Cuộc họp trực tuyến sáng 7/4 của Bộ NN-PTNT với các địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng vụ Đông Xuân 2020 các tỉnh phía Bắc.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cảnh báo hiện nay, diễn biến thời tiết tại các tỉnh phía Bắc đang có nguy cơ rất nguy hiểm bùng phát dịch bệnh trên lúa đông xuân, đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lúa. Rét Nàng Bân rất điển hình, thời tiết diễn biến âm u, độ ẩm cao, mưa phùn kéo dài, có nguy cơ tạo điều kiện rất thuận lợi cho các loại sâu hại bùng phát trên lúa đông xuân tại các tỉnh phía Bắc, nhất là bệnh đạo ôn.

“Vụ Đông Xuân là vụ lúa đặc biệt quan trọng, chiếm trên 60% tổng sản lượng lúa cả năm. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh vì thời điểm hiện tại rất nhạy cảm, có tính quyết định tới thắng lợi của vụ đông xuân” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Việc phòng chống dịch bệnh đảm bảo diện tích, sản lượng vụ lúa Đông Xuân rất quan trọng, đây còn là vấn đề an ninh lương thực trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp./.