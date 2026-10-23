Phú Thọ gặp mặt các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế

Trong 9 tháng năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, GRDP tăng 10,01%, đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố cả nước. Quy mô kinh tế đạt hơn 345.000 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 48.000 tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán năm. Đáng chú ý, doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn tăng 25,9% so với cùng kỳ, đóng góp cho ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về tình hình sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các ý kiến tập trung vào một số nhóm vấn đề chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, cấp phép môi trường, chuyển giao công nghệ; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doan; quan tâm bảo đảm nguồn cung cấp điện ổn định, tháo gỡ khó khăn về chi phí nguyên vật liệu, vận tải, logistics; tăng cường hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, chính sách ưu đãi về thuế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách thu hút, giữ chân lao động có trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất trong tình hình mới…

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp.

Khẳng định, sự phát triển của các doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Trần Duy Đông cho biết, thời gian qua, tỉnh đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%” trong phạm vi áp dụng; duy trì chương trình Cà phê doanh nhân, đối thoại trực tiếp, giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng và các điều kiện triển khai dự án, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm; đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, giao thông kết nối, hạ tầng điện, kết nối cung cầu lao động và những điều kiện thiết yếu phục vụ sản xuất.

Trước yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 khoảng 11%, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao nhất hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần tiếp tục phát huy năng lực sản xuất hiện có, chủ động mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng, doanh thu, đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị.