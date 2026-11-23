Đầu tư công được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Đeo bám xuyên suốt tiến độ từng dự án

Nếu các phường khác như An Lạc (quận Bình Tân cũ), Bình Trưng (Quận 2 cũ), Phú Nhuận (quận Phú Nhuận cũ) triển khai đầu tư công cho hạ tầng giao thông, thì phường Bình Tây tập trung vốn đầu tư công xây dựng, sửa chữa trường học, đáp ứng chỗ học cho các em học sinh, vì hiện nay nhiều trường lớp trên địa bàn phường đã cũ và xuống cấp.

Trường Mầm non Rạng Đông 6 sau khi nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất khang trang từ nguồn vốn đầu tư công - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trường Mầm Non Rạng Đông 6 ở đường Minh Phụng đã sửa chữa cách đây 20 năm, đến nay sơn tường, gạch bị bong tróc, hệ thống thoát nước hư hỏng, thiếu phòng chức năng. Mỗi khi trời mưa, nước ngập sân trường, nhiều hoạt động sinh hoạt ngoài trời của trẻ cũng hạn chế.

Năm nay, trường được phân bổ vốn đầu tư công 8 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất. Trong dịp hè, phường đã khẩn trương triển khai sửa chữa phòng học, nhà vệ sinh và xây thêm phòng thể chất, phòng thư viện… nên năm học này các trẻ, phụ huynh, giáo viên của trường rất phấn khởi.

Cô Trần Thị Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Trường Mầm Non Rạng Đông 6 đang kiểm tra thiết bị phòng thư viện mới xây dựng

Cô Trần Thị Minh Hà -Hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông 6 chia sẻ, khi trường được sửa chữa khang trang và xây thêm phòng chức năng, rất thuận tiện khi triển khai các hoạt động về phát triển thể chất và văn hóa đọc cho các em.

“Trước khi sửa chữa, trường thiếu phòng chức năng nên nhà trường tận dụng sân trường để tổ chức các hoạt động cho trẻ. Trường tận dụng các góc cầu thang, góc sân trường cho trẻ làm quen với sách. Sau khi được đầu tư cải tạo, trường đã có một phòng giáo dục thể chất, một phòng thư viện khang trang và được trang bị các thiết bị, dụng cụ phù hợp theo chuẩn và quy định của ngành giáo dục. Nay trường đã có phòng đọc sách, nhà trường sẽ bố trí nơi đọc sách cho các em, đầu tư thêm sách và có lịch hoạt động cho các lớp”, cô Hà cho biết.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2026-2030, TP.HCM giao cho phường Bình Tây 15 công trình với tổng vốn 500 tỷ đồng. Riêng năm 2026 có 7 dự án sửa chữa, xây dựng mới phòng học tại các trường với kinh phí 76 tỷ đồng. Đến nay, phường đã giải ngân vốn đầu tư công hơn 69 tỷ đồng, chiếm gần 91% tổng số vốn đầu tư công 2026 của phường. Khoảng 10% vốn còn lại, phường Bình Tây đang kiểm tra, nghiệm thu công trình và sẽ giải ngân vào cuối tháng 11 này.

Sau khi sửa chữa, nâng cấp các hoạt động của trẻ ngoài sân trường Mầm non Rạng Đông 6 thuận lợi hơn

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trước thời hạn, từ đầu năm 2026 phường Bình Tân đã có kế hoạch triển khai các dự án và theo dõi sát sao. “Phòng được giao được giao trách nhiệm đeo bám xuyên suốt tiến độ dự án từng dự án, đảm bảo nhiệm vụ từng hạng mục, theo đúng sơ đồ găng thực hiện của từng dự án. Phòng tổ chức họp định kỳ 2 lần 1 tuần và hàng tháng xuống công trình kiểm tra trực tiếp tại công trình 2 lần, để đảm bảo tiến độ thi công các công trình”, ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng Phòng kinh tế, hạ tầng đô thị phường Bình Tây cho biết.

Đưa tiến độ giải ngân vốn vào đánh giá KPI

Các dự án còn lại thuộc giai đoạn đầu tư công trung hạn, hiện nay cũng được phường Bình Tây tiếp tục đẩy nhanh. Trong đó dự án xây dựng Trường Tiểu học Chi Lăng đã hoàn thành giải ngân giai đọan 1 và đang khẩn trương chuẩn bị cho giai đoạn 2 để xây lắp vào đầu năm sau.

Cơ sở vật chất trường, lớp khang trang phục vụ tốt cho việc giáo dục phát triển thể chất và các kĩ năng cho các em học sinh mầm non

Ông Nguyễn Quốc Dương - Chủ tịch UBND phường Bình Tây cho biết, phường đang kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, yêu cầu đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục và thực hiện các thủ tục liên quan. “Do phường không có ban quản lý dự án nên đòi hỏi sự đồng lòng, thống nhất rất cao của phường. Những vướng mắc phải được giải quyết kịp thời, các sơ đồ găng, tiến độ công việc phải đảm bảo tiến độ. Những việc này chúng tôi đưa vào đánh giá KPI ngay từ khi được giao vốn”, ông Dương giãi bày.

Việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại các xã, phường không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2026 của TP.HCM mà còn sớm đưa các công trình vào phục vụ đời sống người dân. Từ việc chủ động tháo gỡ khó khăn, bám sát tiến độ từng dự án đến gắn trách nhiệm giải ngân với đánh giá hiệu quả công việc... đang góp phần tạo chuyển biến trong thực hiện đầu tư công, qua đó tạo thêm động lực để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.