PTT Phạm Gia Túc: Đưa Việt Nam thành trung tâm Logistics khu vực và thế giới

Dự và chỉ đạo diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh. Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 1.010 tỷ USD. Tuy nhiên, chi phí logistics vẫn chiếm khoảng 16 đến 17% GDP, cao hơn đáng kể so với mức bình quân thế giới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối và giảm chi phí logistics, qua đó tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2026, với chủ đề “Kết nối logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi cung ứng toàn cầu”

Đối với khu vực Tây Nguyên, Gia Lai được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối kết nối hàng hóa từ cao nguyên ra biển và vươn tới các thị trường quốc tế. Lợi thế của tỉnh là có sẵn hành lang kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh – Pleiku – Cảng Quy Nhơn.

Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, tỉnh đang hướng tới mục tiêu trở thành điểm kết nối trong chuỗi cung ứng khu vực và cam kết tạo môi trường thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư logistics.

Dự và chỉ đạo diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

“Gia Lai không chỉ mong muốn đưa hàng hóa của mình đến nhiều thị trường hơn, mà còn hướng tới trở thành điểm kết nối hàng hóa, dịch vụ và chuỗi cung ứng giữa Tây Nguyên, duyên hải miền Trung với khu vực và quốc tế. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư các dự án logistics phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật”, ông Thái Đại Ngọc mong muốn.

Logistics phải được xác định là hạ tầng mềm chiến lược

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, logistics phải được xác định là hạ tầng mềm chiến lược, là cấu phần quan trọng của kết cấu hạ tầng kinh tế; là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng 2 con số. Mục tiêu đến năm 2030 là giảm chi phí logistics xuống còn 12 đến 15% GDP, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển logistics xanh và nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại diễn đàn

Dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan ngày 02/11/2026 về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh:

“Phát triển logistics phải đặt trong tổng thể quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch các ngành hạ tầng; lấy dòng lưu chuyển hàng hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội và lợi ích tổng thể quốc gia làm căn cứ, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải có khát vọng và quyết tâm đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics, trung chuyển và phân phối hàng hóa quan trọng của khu vực và thế giới”.