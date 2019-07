Quá khứ nghèo khó không ngờ của 5 ngôi sao nổi tiếng

Halle Berry từng ở tại khu nhà tạm cho người vô gia cư

Nhiều năm trước khi đạt được giải Oscar danh giá, Halle Berry từng ở tại khu nhà tạm cho người vô gia cư. Vào những năm đầu sự nghiệp, Miêu nữ đã rất vất vả để tìm chỗ đứng tại Hollywood. Việc này khiến cô tìm đến những lựa chọn khu ở thật rẻ. Halle Berry cũng chia sẻ, chính những năm đầu vất vả đã giúp cô mạnh mẽ hơn sau này.

Trong một cuộc phỏng vấn với People, Berry nói: "Nó dạy tôi cách chăm sóc bản thân và tôi có thể sống qua mọi tình huống, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đi đến một khu nhà tạm trong một thời gian ngắn."

Halle Berry hiện có giá trị tài sản ròng là 80 triệu USD.

Gia đình của Sarah Jessica Parker từng không thể chi trả tiền điện hay quà sinh nhật

Rất lâu trước khi Sarah Jessica Parker đảm nhận vai diễn nổi tiếng là nhà văn New York Carrie Bradshaw trên Sex and the City của HBO, cô chỉ là một cô gái ở thị trấn nhỏ đến từ Nelsonville, Ohio

Theo một bài báo từ Finances Online, gia đình của Sarah Jessica Parker từng khó khăn tới mức hiếm khi tổ chức sinh nhật, đi nghỉ lễ hay các dịp tụ họp gia đình. Gia đình đông đúc tới 9 anh em, họ từng không thể chi trả nổi hóa đơn tiền điện và điện thoại.

Sarah Jessica Parker đã giành được vai diễn đầu tiên tại Broadway vào năm 11 tuổi và ngay sau đó chuyển đến Hollywood vào năm 1981 để xuất hiện trên chương trình truyền hình Square Pegs. Hiện cô là diễn viên nổi tiếng và sở hữu nhiều vai diễn chính trong các bộ phim truyền hình. cô được cho là có khối lượng tài sản lên tới 100 triệu USD.

Leonardo Dicaprio đến từ một thị trấn bị tàn phá bởi ma túy bên rìa Los Angerles

Trước khi Leonardo DiCaprio là một trong những tên tuổi lớn nhất ở Hollywood, với những bộ phim phá đảo phòng vé như Titanic, The Revenant và The Wolf of Wall Street, anh từng là một đứa trẻ nghèo lớn lên ở ngoại ô LA.

Leonardo chia sẻ anh đã chứng kiến sự nghèo đói cùng cực, ma túy và bạo lực từ khi còn rất trẻ, và điều này giúp anh thể hiện những mặt tối của nhân loại trong các vai diễn của mình.

Sau những phản ứng dữ dội về vai diễn của Leonardo trong The Wolf of Wall Street - nhân vật sử dụng ma túy, mại dâm và nhiều hành động “vô đạo đức” khác, Leonardo đã bênh vai diễn bằng cách so sánh với tuổi thơ của chính mình.

Giá trị ròng ước tính của DiCaprio lên tới 245 triệu USD.

Arnold Schwarzenegger từng trải qua nạn đói hậu Thế chiến II tại Áo

Trước khi trở thành Kẻ Hủy Diệt nổi tiếng trên màn ảnh hay Thống đốc bang California ngoài đời thực, Arnold Schwarzenegger đã sống thiêu scar nước và điện thoại.

Lớn lên trong một thị trấn Áo hậu Thế chiến II, nam diễn viên phải trải qua nạn đói và bạo loạn diễn ra thường xuyên.

Hiện Arnold Schwarzenegger là một trong những diễn viên phim hành động giàu có nhất mọi thời đại, với tài sản ròng trị giá 400 triệu USD và danh sách phim kiếm được khoảng 4.73 tỷ USD.

Oprah Winfrey trưởng thành trong nghèo đói, học đại học nhờ học bổng

Oprah Winfrey sinh ra trong một gia đình nghèo ở Mississippi năm 1954, nhưng điều đó không ngăn cô đạt được thành công vô song. Sau khi trải qua quá khứ đau thương bị đánh đập và lạm dụng bởi 2 thành viên trong gia đình và một người bạn, Oprah bỏ nhà ra đi ở tuổi 13. Năm 14 tuổi, cô sinh con và đứa trẻ qua đời ngay sau đó.



Luôn là một phụ nữ trẻ thông minh và có định hướng, Winfrey đã được trao học bổng bởi Đại học bang Tennessee. Sau khi xuất hiện trong một cuộc thi sắc đẹp địa phương, cô tiếp tục trở thành phóng viên truyền hình người Mỹ gốc Phi đầu tiên ở bang này khi mới 19 tuổi.

Oprah sau đó chuyển đến Chicago và bắt đầu gây dựng chương trình buổi sáng của riêng mình. Chương trình sau đó được biết đến rộng rãi với tên gọi The Oprah Winfrey Show.

Chương trình đã trải qua 25 mùa kể từ năm 1986 tới 2011. Sau khi kết thúc chương trình, Winfrey đã thành lập OWN, tức Oprah Winfrey Network.

Giá trị tài sản ròng của Oprah Winfrey được ước tính khoảng 2,6 tỷ USD, và cô trở thành một trong những phụ nữ da đen giàu nhất thế giới./.