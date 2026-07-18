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Quản lý thị trường Cao Bằng liên tiếp phát hiện vi phạm kinh doanh phụ tùng xe máy

Thứ Bảy, 17:42, 18/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng vừa liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy vi phạm quy định về nguồn gốc hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ.

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh - đơn vị đại diện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Honda Motor và Yamaha Motor kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy, dầu nhớt, tem nhãn và phụ kiện trên địa bàn.

Qua kiểm tra, cả 4 cơ sở đều có vi phạm liên quan đến kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

quan ly thi truong cao bang lien tiep phat hien vi pham kinh doanh phu tung xe may hinh anh 1
Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy, dầu nhớt, tem nhãn, phụ kiện… phát hiện nhiều vi phạm về nguồn gốc hàng hóa và sở hữu trí tuệ

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 6 cũng kiểm tra hộ kinh doanh N.T.H. tại phường Nùng Trí Cao. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 39 phụ tùng xe máy mới, chưa qua sử dụng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa đã được tạm giữ, niêm phong để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

quan ly thi truong cao bang lien tiep phat hien vi pham kinh doanh phu tung xe may hinh anh 2
Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng kiểm tra hộ kinh doanh N.T.H., phát hiện 39 sản phẩm hàng hóa là phụ tùng xe máy đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, nhưng không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng, việc tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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