Quản lý thuế bán hàng online, KOL, KOC: Thu 241.000 tỷ đồng sau 10 tháng, tăng 42%

Hơn 140.000 doanh nghiệp và 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh online

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính tại phiên họp Quốc hội, đại biểu Ma Thị Thúy (Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang) cho rằng, kinh tế số và thương mại điện tử phát triển nhanh, làm thay đổi phương thức kinh doanh và tạo ra những mô hình và giá trị mới. Nếu chính sách thuế không theo kịp thì sẽ thất thu ngân sách. Nhưng nếu quản lý thiếu linh hoạt thì có thể tạo thêm gánh nặng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Giải pháp căn cơ nào để bảo đảm các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số, kể cả nhà cung cấp nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng, đồng thời bảo vệ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trước nguy cơ tăng chi phí tuân thủ.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số, kể cả nhà cung cấp nước ngoài, thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng, đồng thời bảo vệ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trước nguy cơ gia tăng chi phí tuân thủ.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và thay đổi thói quen tiêu dùng, thương mại điện tử tại Việt Nam tăng trưởng nhanh. Từ năm 2022 đến nay, doanh số thương mại điện tử tăng bình quân khoảng 25% mỗi năm, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á.

Năm 2025, doanh số thương mại điện tử của Việt Nam đạt khoảng 30 tỷ USD. Cùng với đà tăng trưởng này, số thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử cũng tăng mạnh. Trong 10 tháng năm 2026, số thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử đạt 241.000 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Hiện cơ quan thuế đang quản lý hơn 140.000 doanh nghiệp và khoảng 1 triệu hộ, cá nhân kinh doanh trên môi trường mạng.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, yêu cầu đặt ra là vừa quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, vừa tạo thuận lợi cho các chủ thể tham gia. Muốn làm được điều đó, cơ quan quản lý phải kiểm soát đầy đủ các chủ thể, từ người bán hàng, KOL, KOC đến các sàn thương mại điện tử và những đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ như thanh toán, vận chuyển, logistics.

Kết nối dữ liệu ngân hàng, sàn thương mại điện tử để khấu trừ thuế

Để kiểm soát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, ngành thuế đang đẩy mạnh định danh người bán, kết nối dữ liệu với các tổ chức liên quan và thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn. Giải pháp này giúp cơ quan quản lý theo dõi các giao dịch, đồng thời giảm thủ tục kê khai cho người kinh doanh.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, cơ quan thuế đang tập trung định danh, thu thập dữ liệu để quản lý các giao dịch phát sinh trong môi trường điện tử. Cùng với đó, ngành thuế thực hiện cơ chế thu hộ, nộp thay, quy định rõ trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ trong việc khấu trừ thuế tại nguồn. Để tăng hiệu quả quản lý, ngành thuế đã kết nối dữ liệu với khoảng 96 ngân hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán và 105 đơn vị vận chuyển, logistics.

Việc kết nối dữ liệu giúp người kinh doanh không phải kê khai lại thông tin đã cung cấp cho các cơ quan quản lý. Dữ liệu giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý thương mại điện tử được chia sẻ, liên thông. Trường hợp sàn thương mại điện tử đã khấu trừ, nộp thuế thay, người kinh doanh không phải thực hiện lại nghĩa vụ này.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế chú trọng kiểm soát dữ liệu giao dịch, truy vết dòng tiền qua ví điện tử và tài khoản thanh toán gắn với thông tin định danh, qua đó hạn chế tình trạng bỏ sót nguồn thu.

Cắt giảm 53% thời gian tuân thủ, 55% chi phí

Liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn ĐBQH TP Đồng Nai) cho biết, báo cáo của Bộ Tài chính nêu kết quả cắt giảm, đơn giản hóa 87,3% thủ tục hành chính và giảm 53,52% chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, theo đại biểu, thước đo thực chất của cải cách phải là mức độ thuận lợi và chi phí doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục.

Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH TP Đồng Nai

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cảm nhận rõ hơn những chuyển biến trong môi trường kinh doanh từ năm 2027 và các năm tiếp theo.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ giao cho các bộ, ngành.

Thời gian qua, thời gian tuân thủ thủ tục hành chính đã giảm khoảng 53%, chi phí tuân thủ giảm 55%. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục theo hướng thông thoáng nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.

Bộ trưởng dẫn chứng, các thủ tục về đầu tư, xây dựng trên đất đang được đơn giản hóa. Trong lĩnh vực thuế, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có ứng dụng eTax Mobile, góp phần đơn giản hóa quy trình thanh toán, quyết toán thuế. Thời gian tới, ứng dụng này sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng thân thiện, thuận tiện hơn với người sử dụng.

Cùng với cải cách thủ tục, Bộ Tài chính chú trọng bảo đảm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu của người dân và doanh nghiệp. Việc tiếp cận đất đai, tín dụng của doanh nghiệp cũng đang từng bước được cải thiện.

Đề cập chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng cho biết, mức thuế thu nhập doanh nghiệp 15-17% được áp dụng đối với doanh nghiệp có quy mô doanh thu từ 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, bao quát trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, các địa phương dành tối thiểu 5% quỹ đất hoặc 20 ha để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về tiếp cận vốn, Bộ trưởng cho biết ngành ngân hàng cũng đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.