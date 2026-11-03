Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ 3 dự án đô thị, công viên cây xanh

3 dự án chậm tiến độ tại Quảng Ngãi gồm: Công viên cây xanh Thạch Bích, Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao và đường Chu Văn An. Các dự án góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng và tạo quỹ đất tái định cư cho người dân.

Dự án Đường Chu Văn An, Quảng Ngãi. (Ảnh: Thanh Thắng)

Dự án Công viên cây xanh Thạch Bích có tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng, quy mô hơn 8 héc ta. Hiện nhà thầu đang triển khai các hạng mục chuẩn bị mặt bằng, thi công những phần việc đã được bàn giao. Tuy nhiên, tiến độ vẫn gặp khó khăn do vướng giải phóng mặt bằng, nhất là việc di dời mồ mả. Đến nay, phần lớn số mộ trong phạm vi dự án đã được di dời, số còn lại đang tiếp tục vận động, giải quyết.

Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao được đầu tư hơn 296 tỷ đồng, quy hoạch hơn 300 lô đất. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản được triển khai, nhưng vẫn còn một số diện tích và hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường. Chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu sớm bàn giao đất sạch, hoàn thiện hạ tầng để bố trí tái định cư cho người dân.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (thứ nhất từ trái sang) kiểm tra tiến độ đường Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ. (Ảnh: Thanh Thắng).

Đối với dự án đường Chu Văn An và khu dân cư, đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà Trưng, nhà thầu đang thi công các hạng mục nền, móng đường, phấn đấu thảm nhựa trong tháng 12 năm nay. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến.

Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao. (Ảnh: Thanh Thắng)

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Riêng khu tái định cư Khu II Đê bao hiện có hơn 190 lô đất phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Công viên cây xanh Thạch Bích.

Ông Nguyễn Công Hoàng cho biết: “Mặt đường hiện hữu của đường Chu Văn An đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đối với khu tái định cư Khu II Đê bao, những hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường, đủ điều kiện nhận đất tái định cư sẽ được giao đất ngay để xây dựng nhà ở. Đồng thời, các hạng mục hạ tầng thiết yếu như hệ thống điện, cấp nước và thoát nước cũng được triển khai”.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao. (Ảnh: Thanh Thắng)

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương tiếp tục phối hợp xử lý những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ các dự án và ổn định đời sống người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Clip lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn phường Nghĩa Lộ.