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Quảng Ninh: Bình Khê tìm hướng phát triển từ lợi thế địa phương và liên kết vùng

Thứ Sáu, 11:15, 13/11/2026
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VOV.VN - Sau khi hợp nhất, phường Bình Khê (Quảng Ninh) có thêm không gian và nguồn lực phát triển nhưng những lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa và du lịch chưa được khai thác tương xứng. Địa phương đã quy hoạch, đồng thời tham vấn chuyên gia để lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế.


Sau hợp nhất với phường Tràng An và xã Tràng Lương, phường Bình Khê (Quảng Ninh) hiện có diện tích tự nhiên 138,74 km², một trong ba phường lớn nhất thành phố Quảng Ninh. Phường có vị trí kết nối trên trục Quốc lộ 18, quỹ đất còn dư địa và nhiều tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn phân tán, dịch vụ chủ yếu theo cách làm truyền thống, giá trị gia tăng chưa cao. Bài toán đặt ra là tổ chức lại không gian phát triển để các lợi thế hiện có tạo thêm việc làm, giá trị sản xuất và nguồn thu cho địa phương. Ông Phạm Đình Huỳnh, Chủ tịch UBND phường Bình Khê cho biết, địa phương đã rà soát các phân khu chức năng, xác định hướng phát triển cho từng khu vực. 

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Sau hợp nhất với phường Tràng An và xã Tràng Lương, phường Bình Khê hiện có diện tích tự nhiên 138,74 km², lớn thứ ba thành phố Quảng Ninh.

“Hiện tại chúng tôi đang tập trung vào quy hoạch phân khu 1 và phân khu 3, hoàn thiện các phân vùng chức năng, tại khu vực ở trung tâm của Bình Khê sẽ xây dựng cụm công nghiệp và xây dựng khu nông nghiệp chăn nuôi tập trung với khoảng 500 ha. Chúng tôi quy hoạch lại các mỏ đất sét, mỏ đất hạ tầng cũng như khu vực sản xuất than, đáp ứng được yêu cầu phục vụ sự phát triển của thành phố nhưng bảo vệ được môi trường”, ông Huỳnh cho biết thêm.

Cụm công nghiệp, khu chăn nuôi tập trung và việc rà soát các khu vực khai thác tài nguyên hiện là những định hướng trong quá trình hoàn thiện quy hoạch. Để lựa chọn thứ tự ưu tiên và cách triển khai, phường đưa các lĩnh vực ưu tiên phát triển ra xin ý kiến tư vấn của chuyên gia, nhà khoa học. Chuyên gia Kinh tế, Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng công nghiệp, xây dựng cần tạo động lực tăng trưởng, còn dịch vụ và du lịch là lĩnh vực Bình Khê cần khai thác tốt hơn. 

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Phường Bình Khê là địa phương đầu tiên của thành phố Quảng Ninh tham vấn các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học gợi mở các định hướng phát triển trong bối cảnh mới.

“Dứt khoát là công nghiệp và xây dựng Bình Khê phải tăng trưởng hai con số và  dịch vụ du lịch chiếm khoảng 27 - 28%. Đây là cơ hội, là dư địa để phường phát triển. Muốn thu ngân sách tốt, chính quyền phải giúp doanh nghiệp mạnh lên, làm ăn tốt sẽ nộp thuế tốt, tăng thu ngân sách” - TS Cấn Văn Lực phân tích.

Để thực hiện được mục tiêu trên đòi hỏi quy hoạch phải gắn với khả năng tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, những chủ thể trực tiếp tổ chức sản xuất, tạo việc làm, đóng góp nguồn thu. Bình Khê cũng cần tạo điều kiện để cơ sở hiện có mở rộng hoạt động, tăng kết nối giữa công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

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Ông Nguyễn Ngọc Quân - Bí thư phường Bình Khê cho biết Bình Khê xác định tạo đột phá về du lịch - di sản thông qua xây dựng chuỗi liên kết du lịch độc đáo “Hành hương di sản Ngọa Vân - Sinh thái rừng - Làng hoa, cây cảnh Yên Tử - Trải nghiệm văn hóa 13 dân tộc.”

Một vấn đề khác được chuyên gia lưu ý là phối hợp phát triển với các địa phương, vùng lân cận. Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Quốc tế và Chính sách hội nhập, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính cho rằng, những dự án có quy mô lớn cần sự phối hợp nhanh nên được tính trong không gian liên phường, hướng tới lợi ích chung của thành phố. 

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Địa phương phấn đấu hằng năm tạo việc làm mới cho trên 400 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 88%...

Với Bình Khê, việc cần làm sau tham vấn là chọn rõ những hướng ưu tiên, gắn với quy hoạch và khả năng huy động nguồn lực; những việc vượt khỏi địa giới phường cần được tính trong liên kết vùng theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị. Mục tiêu tăng trưởng hai con số vì thế sẽ được kiểm chứng bằng kết quả cụ thể trên địa bàn khi sản xuất có thêm giá trị, cơ sở kinh doanh mở rộng hoạt động và người dân có thêm việc làm.

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Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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