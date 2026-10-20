Quảng Ninh chạy nước rút cuối năm, tháo điểm nghẽn, khơi dòng vốn đầu tư công



Theo số liệu thống kê, GRDP 9 tháng qua của Quảng Ninh tăng 12,54%, dẫn đầu cả nước. Để cả năm đạt trên 13%, quý IV đòi hỏi địa phương phải tăng tốc hơn nữa. Từ ngày 12/10, thành phố phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm tăng tốc bứt phá”, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Chính phủ giao, thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng. Riêng khu vực công nghiệp - xây dựng quý IV, Quảng Ninh phấn đấu tăng 18,53%.

Với giải phóng mặt bằng, việc chuyển nhiệm vụ từ các Ban Quản lý dự án cấp thành phố về UBND cấp xã đã giúp hoàn thành 79,5% diện tích trong 9 tháng. Quý IV, Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành cơ bản giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, ưu tiên các khu công nghiệp Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Đông Triều và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Cùng với đó là bảo đảm tái định cư và nguồn vật liệu san lấp cho các dự án giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục và đô thị.

Các địa phương tại Quảng Ninh đẩy nhanh dự án đầu tư công những tháng cuối năm

Với vốn đầu tư công, thành phố điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt, gắn kết quả giải ngân với đánh giá, xếp loại cán bộ. Theo Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng, cách làm này đã giúp giải ngân 9 tháng cao gấp 2,7 lần cùng kỳ.

Với các dự án tồn đọng, trong 198 dự án đã rà soát, Quảng Ninh đã giải quyết dứt điểm 150 dự án; 48 dự án còn lại tiếp tục được xử lý quyết liệt. Thành phố đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đầu tư, quy hoạch, xây dựng và đất đai.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cam kết: “Trong số 198 dự án này thì có 70 dự án thuộc Hệ thống 751 của Trung ương, đến nay đã giải quyết được 47/70 dự án; 23 dự án còn lại phấn đấu quyết tâm giải quyết dứt điểm trong Quý IV năm 2026. Đến nay Quảng Ninh đã giải ngân được 85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Chúng tôi cam kết sẽ giải ngân cao nhất, hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng giao trong tháng 11, tiếp tục đạt được số lượng cao nhất”.