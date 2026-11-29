Theo Đề án phát triển làng nghề truyền thống thành sản phẩm văn hóa, du lịch giai đoạn 2026-2030 (được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 16/1/2026), nguồn kinh phí tập trung hỗ trợ quy hoạch, đầu tư hạ tầng và tổ chức không gian sản xuất, trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở đổi mới thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương mại điện tử.

Một nội dung quan trọng khác là đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao kỹ năng cho nghệ nhân, thợ lành nghề và lao động nông thôn; hỗ trợ bảo vệ môi trường, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm... nhằm từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết tại nhiều làng nghề hiện nay. Nguồn kinh phí dự kiến là 124,5 tỷ đồng, trong đó, kinh phí từ ngân sách là 31,125 tỷ đồng, kinh phí ngoài ngân sách là 80,925 tỷ đồng và kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác là 12,45 tỷ đồng.

Đề án phát triển làng nghề truyền thống thành sản phẩm văn hóa, du lịch giai đoạn 2026-2030 tại Quảng Ninh hướng tới hình thành các mô hình làng nghề gắn với du lịch văn hóa cộng đồng, đưa 60% sản phẩm làng nghề tham gia chuỗi OCOP.

Với nguồn lực này, thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 công nhận thêm 13 làng nghề, trong đó có 4 làng nghề truyền thống; phát triển 13 làng nghề trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch và bảo tồn 7 làng nghề gắn với du lịch. Đề án cũng hướng tới hình thành 3-5 mô hình làng nghề gắn với du lịch văn hóa cộng đồng, đưa 60% sản phẩm làng nghề tham gia chuỗi OCOP.

Việc kết hợp nguồn lực ngân sách với huy động xã hội hóa được kỳ vọng tạo thêm động lực đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân, từng bước đưa làng nghề trở thành một cấu phần trong phát triển kinh tế nông thôn của Quảng Ninh.