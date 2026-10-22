Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng chúc mừng Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trên hành trình phát triển của vùng mỏ giàu truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm".

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tăng trưởng hai con số và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Quảng Ninh tập trung các nhóm nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng lưu ý thành phố Quảng Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chưa bảo đảm tiến độ đề ra; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách thành phố còn chậm; giải ngân vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 đạt thấp (40%); hạ tầng kỹ thuật đô thị, thoát nước, chống ngập còn bất cập, chưa được xử lý triệt để.

Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển; các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 14-TB/VPTW ngày 13/02/2026; cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo thành nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, tiến độ thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và điều chỉnh phù hợp, kịp thời, bảo đảm đạt được các mục tiêu yêu cầu đề ra trên các lĩnh vực trong năm 2026 và thời gian tới.

Trong những tháng cuối năm 2026, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Quảng Ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tận dụng tối đa thời cơ, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng, tạo đà bứt phá cho năm 2027 và đóng góp cho kết quả chung của cả nước.

Trong đó, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhận diện đầy đủ, xác định rõ các động lực và dư địa tăng trưởng mới để rà soát, hoàn thành xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi, dồn lực cho các tháng còn lại để bảo đảm hoàn thành toàn diện tất cả các mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026.

Tập trung khơi thông các nguồn lực hiện có, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh tái cấu trúc không gian phát triển, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng đô thị, dịch vụ; đồng thời thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch, dịch vụ, công nghiệp, logistics và kinh tế biển, lan tỏa niềm tin tới thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, làm mới các động lực truyền thống và tạo các động lực tăng trưởng mới, định hướng chuyển dịch từ tăng trưởng dựa nhiều vào khai thác tài nguyên sang phát triển theo chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực.

Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh mẽ hơn nữa kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" liên thông.

Chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và triển khai các dự án lớn trên địa bàn. Chú trọng phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng, khai thác hiệu quả nhu cầu mua sắm, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá; tận dụng các FTA, xúc tiến thương mại biên giới và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát triển thương mại cân bằng, bền vững.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch Thành phố, phát triển đô thị, nhà ở và bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân gắn với khu, cụm công nghiệp, xây dựng lộ trình, đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho các cụm công nghiệp còn thiếu. Rà soát, cập nhật số liệu các dự án nguồn, lưới điện theo Quy hoạch điện VIII, gửi Bộ Công Thương trong tháng 10/2026.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã.

Triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường kỷ luật phát ngôn. Thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng

Bên cạnh đó, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên. Tập trung cao độ số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia; đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chịu trách nhiệm về nhiệm vụ này theo Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026; chú trọng xử lý hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa. Tập trung hoàn thành khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân trong năm 2026 gắn với Sổ sức khỏe điện tử, nhất là tại các xã, phường đạt tỷ lệ thấp. Bảo đảm an toàn thực phẩm, bữa ăn học đường, thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập.

Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục nghề nghiệp trong tháng 10/2026 theo Nghị quyết số 221/NQ-CP ngày 09/8/2026 của Chính phủ. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa; tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc... Đẩy nhanh phân bổ, giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia, không làm gián đoạn chính sách hỗ trợ người dân.

Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, đối thoại, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng", tập trung đông người, nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.