Quảng Ninh siết chặt quản lý, không để phát sinh vi phạm khai thác IUU

Thứ Sáu, 11:36, 27/03/2026
VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, đến nay, toàn tỉnh có hơn 4.100 tàu cá từ 06m trở lên đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý nghề cá quốc gia; 100% tàu cá đủ điều kiện đã được cấp phép khai thác, tất cả tàu cá từ 15 mét trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và duy trì kết nối thường xuyên, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. 

Ngư dân Trần Văn Thực (khu phố Thống Nhất 2, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Không chỉ riêng gia đình tôi mà toàn bộ người dân đi biển ở đây hết sức chấp hành các quy định của EU và của địa phương. Người dân chấp hành đảm bảo 100%, không có vấn đề gì xảy ra ở trên biển”.

quang ninh siet chat quan ly, khong de phat sinh vi pham khai thac iuu hinh anh 1
Tất cả tàu cá từ 15 mét trở lên của tỉnh Quảng Ninh đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS và duy trì kết nối thường xuyên

Công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản được thực hiện chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 3.000 lượt tàu cá được kiểm soát qua hệ thống điện tử, sản lượng giám sát đạt trên 3.200 tấn, tỷ lệ thực hiện đạt trên 99%. Cùng với làm tốt việc kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản, tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý hơn 150 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt trên 2,1 tỷ đồng.

Đề xuất khai mở Hành lang Di sản Đông A tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ý tưởng về hành lang kết nối các di sản Đông A thời Trần theo dòng chảy lịch sử của sông Bạch Đằng không chỉ là câu chuyện bảo tồn quá khứ mà còn là kỳ vọng về một đô thị di sản, nơi nuôi dưỡng tri thức và sáng tạo cho tương lai. Tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất ý tưởng này với sự tham vấn của nhiều chuyên gia.

Tiến Cường/VOV- Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh IUU chống đánh bắt cá trái phép thủy sản khai thác hải sản bất hợp pháp
Không chỉ gỡ “thẻ vàng” IUU, Việt Nam còn hướng tới nghề cá bền vững
Không chỉ gỡ “thẻ vàng” IUU, Việt Nam còn hướng tới nghề cá bền vững

VOV.VN - Việt Nam không coi việc thực hiện các khuyến nghị phòng, chống IUU chỉ nhằm mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, mà xác định đây là vấn đề phát triển bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sinh kế lâu dài cho người dân, đồng thời là trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Không chỉ gỡ “thẻ vàng” IUU, Việt Nam còn hướng tới nghề cá bền vững

Không chỉ gỡ “thẻ vàng” IUU, Việt Nam còn hướng tới nghề cá bền vững

VOV.VN - Việt Nam không coi việc thực hiện các khuyến nghị phòng, chống IUU chỉ nhằm mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, mà xác định đây là vấn đề phát triển bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sinh kế lâu dài cho người dân, đồng thời là trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Thủ tướng: Việt Nam - EU là đối tác chiến lược toàn diện chống IUU
Thủ tướng: Việt Nam - EU là đối tác chiến lược toàn diện chống IUU

VOV.VN - Chiều nay (19/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững, làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng: Việt Nam - EU là đối tác chiến lược toàn diện chống IUU

Thủ tướng: Việt Nam - EU là đối tác chiến lược toàn diện chống IUU

VOV.VN - Chiều nay (19/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững, làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

