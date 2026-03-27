Quảng Ninh siết chặt quản lý, không để phát sinh vi phạm khai thác IUU

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, đến nay, toàn tỉnh có hơn 4.100 tàu cá từ 06m trở lên đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý nghề cá quốc gia; 100% tàu cá đủ điều kiện đã được cấp phép khai thác, tất cả tàu cá từ 15 mét trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và duy trì kết nối thường xuyên, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ngư dân Trần Văn Thực (khu phố Thống Nhất 2, phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh) cho biết: “Không chỉ riêng gia đình tôi mà toàn bộ người dân đi biển ở đây hết sức chấp hành các quy định của EU và của địa phương. Người dân chấp hành đảm bảo 100%, không có vấn đề gì xảy ra ở trên biển”.

Công tác kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, truy xuất nguồn gốc thủy sản được thực hiện chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 3.000 lượt tàu cá được kiểm soát qua hệ thống điện tử, sản lượng giám sát đạt trên 3.200 tấn, tỷ lệ thực hiện đạt trên 99%. Cùng với làm tốt việc kiểm soát tàu cá và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản, tỉnh Quảng Ninh cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý hơn 150 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt trên 2,1 tỷ đồng.